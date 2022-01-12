İMALAT-HANE KAPILARINI AÇTI

NEDRET HOTUN

BURSA

Kurucu direktörlüğünü Bora Gürarda’nın, sanat danışmanlığını Murat Alat’ın üstlendiği İmalat-hane, Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkan yaratmayı ve sanat ekosistemine eklemlenmesine çaba sağlamayı amaçlıyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesini mesken edinen İmalat-hane’nin açılış sergisi ‘Açık Mekan 3’ ise Nuri Kuzucan’ın davetiyle biraraya gelen 11 sanatçının video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilen eserlerinden oluşuyor. 8 Ocak’a açılan sergi 9 Nisan’a dek devam edecek.