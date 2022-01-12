Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,061.61
ALTIN
808.55
DOLAR
13.83
STERLİN
18.86
EURO
15.71
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
Maltepe Üniversitesi araç satışı yapacak
Maltepe Üniversitesi araç satışı...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İMALAT-HANE KAPILARINI AÇTI

Bursa’nın ilk özel sanat mekanı olma özelliğini taşıyan İmalat-hane ‘Açık Mekan 3’ başlıklı sergiyle sanatseverleri karşıladı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:11
1 Okunma
İMALAT-HANE KAPILARINI AÇTI

NEDRET HOTUN

BURSA 

Kurucu direktörlüğünü Bora Gürarda’nın, sanat danışmanlığını Murat  Alat’ın üstlendiği İmalat-hane, Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkan yaratmayı ve sanat ekosistemine eklemlenmesine çaba sağlamayı  amaçlıyor.

Bursa Organize Sanayi Bölgesini mesken edinen İmalat-hane’nin açılış sergisi ‘Açık Mekan 3’ ise Nuri Kuzucan’ın davetiyle biraraya gelen 11 sanatçının video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilen eserlerinden oluşuyor.  8 Ocak’a açılan sergi 9 Nisan’a dek devam edecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEDRET HOTUNImalathaneönce VatanBursaAÇIK MEKAN 3Sergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ROCK’N ROLL TARİHİNİN ONUR LİSTESİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ‘DEEP PURPLE’ TÜRKİYE’DE KONSER VERECEK 
ROCK’N ROLL TARİHİNİN ONUR LİSTESİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN ‘DEEP PURPLE’ TÜRKİYE’DE KONSER VERECEK 
KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘DİRİLİŞ’ ÇIKTI
KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘DİRİLİŞ’ ÇIKTI
ANJELİKA AKBAR’DAN ‘HER İNSAN BİR BESTEDİR’
ANJELİKA AKBAR’DAN ‘HER İNSAN BİR BESTEDİR’
14 TARİHİ ESER YURDA DÖNÜYOR
14 TARİHİ ESER YURDA DÖNÜYOR
İstanbul Havalimanı'nda toplanan katı atıklar sanat eserine dönüştü
İstanbul Havalimanı'nda toplanan katı atıklar sanat eserine dönüştü
AZERBAYCAN'DA PARLAYAN GÜNEŞ
AZERBAYCAN'DA PARLAYAN GÜNEŞ
ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!
ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!
Devrim Erbil & Süleyman Saim Tekcan Sergisi - Ovoo Art
Devrim Erbil & Süleyman Saim Tekcan Sergisi - Ovoo Art
Tarihi eserler 'hayat buluyor'
Tarihi eserler 'hayat buluyor'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma