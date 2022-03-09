“ILLUSIONS” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerıe D’Art La Vısıone, 6 Mart -15 Mart 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “ILLUSIONS” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi; kurallara uygun gerçekleşen sergide, sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ayla Vardareli, Ayla Nazlı, Bilge Heper, Emine Eliz, Ezgi Uzun, Fariba Farazi, Fatemeh Karimi, Fereshteh Salehpour, Feza Madenli Aktan, Golora Gholıpour, Gülşah Tunç, İlker Bellek, İlknur Aydın, Leila Elminia, Leyla Shahanjarini, Mahdieh Sadeghiyan, Marziyeh Jerseh, Mehrban Pourhoseıny, Naghmeh Ghodoosi, Nur Oğuz, Sabrineh Toupchi, Saedeh Razaghi, Saeideh Razaghi, Sara Pirfarshi, Selma Demir, Seyedeh Mina Hosseini, Tahereh Sadat Janati, Zeliha Sevim

“ILLUSIONS” adlı sergi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 15 Mart 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil