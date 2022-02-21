Haber: Aslan Sayım

Yapımcılığını Hann Yapım’ın yönetmenliğini ise Gökhan Murat Toktamışoğlu’nun üstlendiği korku üçlemesinin ilki ‘İlk Seans: NMSM’nin fragmanı rekor kırdı. Fragman kısa sürede 1 milyon kişi tarafından izlendi.

14 gün vizyon tarihi ve 60 dakikalık versiyonla sinema sektöründe bir ilke imza atan İlk Seans NMSM Türk sinemasında bir ilke imza attı. Vizyona girmek için gün sayan filmin fragmanı kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medya da çok fazla yorum aldı.

11 Mart Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak “İlk Seans: NMSM” sadece 14 gün vizyonda kalacak.

İlk Seans NMSM

Üçleme serisinin ilk filmi olan İlk Seans: NMSM’nin adı fobilerin baş harfinden oluşuyor. Niktofobi; Karanlıktan korkma / Mizofobi; Kirlilikten korkma / Skiofobi; Gölgelerden korkma / Musofobi; Fareden korkma!