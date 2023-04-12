İlk Kez İlhan Berk Şiirleri Seslendirilecek

İş Sanat’ın sezon boyu edebiyatımızın usta yazarlarının eserlerini izleyicilerle buluşturduğu, yoğun ilgi gören dinletileri, İlhan Berk şiirlerinden derlenen “Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar” başlığı ile devam ediyor.