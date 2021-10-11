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İLK FİLMİ BAŞROL

11 Ekim 2021 Pazartesi 10:10
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İLK FİLMİ BAŞROL

HABER: DİNÇER KARACALAR

Almanya’da yaşamını sürdüren Canan Nezirova, oyunculuk adına yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi. Almanya’da tv ekranlarında yayınlanan skeçlerde rol alan ve Alman izleyicinin yakından tanıdığı Canan Nezirova, Eslem yapım logosuyla Yalçın Çoban ve Metin Yücel ortaklığıyla çekilen “NİSAN” isimli sinema filminde başrol oynadı.

Azerbaycan, Bakü’de çekilen “NİSAN” isimli sinema filminin yönetmen koltuğunda İbrahim Bülbül otururken, başarılı oyuncu Canan Nezirova, anladım ki oyunculuk sette ve yönetmen ve tecrübeli oyuncu arkadaşlardan öğreniliyor bu konuda çok şanslıyım vurgusunu yaptı. Yalçın Çoban ve Metin Yücel ortaklığında Eslem yapım logosu ile çekilen “NİSAN” isimli sinema filminin, Azerbaycan ve Türkiye’de aynı tarihte vizyona girmesi planlanıyor. “NİSAN” isimli sinema filminin güzel başrol oyuncusu Canan Nezirova “Bana bu güne kadar sunulan en güzel projeydi, Almanya’da yaşayan oyuncular arasında en iyisi Meryem Uzerli’ye geldi ve bunu en güzel şekilde değerlendirdi. Şimdi benzer şans bana geldi, ilk sinema filmim ve başrolüm bende en iyisini yaptım” dedi.

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İLK FİLMİ BAŞROL
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