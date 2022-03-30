İLHAN VEREN KADIN LİDERLER ZİRVESİ

Haber: Nedret Hotun

Kadın girişimcileri ağırlayan sunuculuğunu Gökselin Aydın’ın üstlendiği ‘İlham Veren Kadınlar Zirvesi’ne çeşitli alanlarda başarılı kariyerleriyle öne çıkan çok sayıda iş kadını, akademisyen ve sporcu katıldı. Zirvenin konuşmacıları arasında yer alan Alarko Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton başarı hikayesini izleyicilerle paylaştı.

2 gün süren etkinlikte ayrıca Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi de gerçekleşti. Profesör Dr.Tamer Karşıdağ’ın da aralarında olduğu başarılı doktorlar konuşmacı olarak yer aldı. Zirvede Aslı Şen’in de yer aldığı ‘Cildimiz Ne İster?’ konulu yaklaşık bir saat süren söyleşiye alışveriş merkezinin ziyaretçileri yoğun ilgi gösterirken yaz aylarının yaklaşmasıyla mevsime uygun cilt sağlığına özel tüyolar da katılımcılarla paylaşıldı.