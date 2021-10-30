İLELEBET CUMHURİYET ATAMIZA SAYGIYLA

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sanatta Engel Yok Derneği; Rekreasyon Derneği‘nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resim sergisine ev sahipliği yapıyor. İlelebet Cumhuriyet, Atamıza Saygıyla sloganı ile düzenlenen sergide, 14 sanatçıdan 30’dan fazla eser yer alıyor.





Açılış kokteylinde bir araya gelen her iki derneğin başkanları Yasemin Zanbak ve Harika Ören, serginin 9 Kasım 2021 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olduğunu belirttiler.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar: Ayşegül İlerigelen Özdemir, Canan Arabacı, Fehmi Bildik, Feyza Zeybek, Fevziye Özmen, Figen Koylan, Gülden Gürpınar Gökmenoğlu, Harika Ören, Hülya Kurt Ataözden, Kamer Nesrin Gümüşayak, Nur Ulubil, Özcan Atamert, Pervin Bülbül, Süreyya Oskay