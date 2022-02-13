“İKİNCİ YARADILIŞ’’ Solo Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Günümüz yeni kuşak ressamlarından Ünsal Bahtiyar’ın İKİNCİ YARADILIŞ adını taşıyan son dönem çalışmaları 8-22 Şubat 2022 tarihleri arasında BBprojecTT Art’ın Teşvikiye’deki Butik galerisinde izleyiciyle buluşuyor. Bu solo sergide sanatçının on bir tuvali sergileniyor.

Yurtdışında ve yurtiçinde sayısız kişisel ve karma sergiye katılan, ödüller kazanan ressam Ünsal Bahtiyar resim çalışmalarının yanı sıra Marmara Üniversitesi G.S.F. Temel Sanat Eğitimi Bölümünde Doc.Dr.Öğr.Üyesi olarak görev yapmaktadır. ITO, ISO, Turkcell, TRT gibi büyük kuruluşlar ve yerli ve yabancı birçok koleksiyona dahil olan sanatçının son ürettiği eserler, 8-22 Şubat 2022 tarihleri arasında BBprojecTT Art Galeri’de randevu alınarak izlenebilecek.

“Ünsal Bahtiyar tuvalinde; klasik ve modern form dünyasını yıkıp gecen, insanın varoluş serüveninin gündeme taşındığını, ruhun uç kıblesinin yorumlarını görürüz. Plastiğin en seçkin nesnesi “İnsan” sanatçının en temel temalarını oluşturur. Aynı zamanda insan varlığının gelecek görüsüyle yorumlanması Ünsal Bahtiyar’ın kalkış noktasıdır. Bu aşamada ne klasik resim tarzının gerçekliği ne de modernitenin ütopyacı misyonları bizi karşılar. Sanatçının figürasyon tarzını belirleyen idealar göz önündedir. İnsanın evrendeki yalnızlığı ve gelecek yaşamların özgürlük üzerine kurulması gereği. Sanatçının her figür tasarımdaki süper kanatlar, insan varlığının geleceğini imler. Kanatlar özgür gelecek zamanın sembolleri olarak derinleştirici iç akışın betimleridir. Sanatçı kompozisyonlarında hem sorular sormakta hem de bize yanıtlar vermektedir. Plastik sanatın en yetkin ilkesi “kendisinde sonsuzun sonluda ele geçirilmesidir”. Gülseli İnal

BBProjecTT art Gallery

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