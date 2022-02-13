Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
808.33
DOLAR
13.51
STERLİN
18.35
EURO
15.36
Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi
Hazine taşınmazlarının satış ve...
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B...
Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta alacak
Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“İKİNCİ YARADILIŞ’’ Solo Sergisi

ÜNSAL BAHTİYAR SON ESERLERİYLE BBprojecTT Art Galeri’de

13 Şubat 2022 Pazar 18:21
“İKİNCİ YARADILIŞ’’ Solo Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Günümüz yeni kuşak ressamlarından Ünsal Bahtiyar’ın İKİNCİ YARADILIŞ adını taşıyan son dönem çalışmaları 8-22 Şubat 2022 tarihleri arasında BBprojecTT Art’ın Teşvikiye’deki Butik galerisinde izleyiciyle buluşuyor. Bu solo sergide sanatçının on bir tuvali sergileniyor.

Yurtdışında ve yurtiçinde sayısız kişisel ve karma sergiye katılan, ödüller kazanan ressam Ünsal Bahtiyar resim çalışmalarının yanı sıra Marmara Üniversitesi G.S.F. Temel Sanat Eğitimi Bölümünde Doc.Dr.Öğr.Üyesi olarak görev yapmaktadır. ITO, ISO, Turkcell, TRT gibi büyük kuruluşlar ve yerli ve yabancı birçok koleksiyona dahil olan sanatçının son ürettiği eserler, 8-22 Şubat 2022 tarihleri arasında BBprojecTT Art Galeri’de randevu alınarak izlenebilecek.

Ünsal Bahtiyar tuvalinde; klasik ve modern form dünyasını yıkıp gecen, insanın varoluş serüveninin gündeme taşındığını, ruhun uç kıblesinin yorumlarını görürüz. Plastiğin en seçkin nesnesi “İnsan” sanatçının en temel temalarını oluşturur. Aynı zamanda insan varlığının gelecek görüsüyle yorumlanması Ünsal Bahtiyar’ın kalkış noktasıdır. Bu aşamada ne klasik resim tarzının gerçekliği ne de modernitenin ütopyacı misyonları bizi karşılar. Sanatçının figürasyon tarzını belirleyen idealar göz önündedir. İnsanın evrendeki yalnızlığı ve gelecek yaşamların özgürlük üzerine kurulması gereği. Sanatçının her figür tasarımdaki süper kanatlar, insan varlığının geleceğini imler. Kanatlar özgür gelecek zamanın sembolleri olarak derinleştirici iç akışın betimleridir. Sanatçı kompozisyonlarında hem sorular sormakta hem de bize yanıtlar vermektedir. Plastik sanatın en yetkin ilkesi “kendisinde sonsuzun sonluda ele geçirilmesidir”. Gülseli İnal

BBProjecTT art Gallery 

[email protected]

www.instagram.com/bbprojectt

www.bbprojectt.com

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÜNSAL BAHTİYARBprojecTT Art GalerideİKİNCİ YARADILIŞSolo SergisiZambak Karabayönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy Sanatçılar Derneği Resim Sergisi
Kadıköy Sanatçılar Derneği Resim Sergisi
Oyuncu Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı
Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da ‘Ustalara Saygı Konseri’ ile anıldı
Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da ‘Ustalara Saygı Konseri’ ile anıldı
Yatak Odası Komedisi
Yatak Odası Komedisi
Madam Giyotin
Madam Giyotin
UKKSA - TELE1 DAYANIŞMA SERGİSİ
UKKSA - TELE1 DAYANIŞMA SERGİSİ
Işıl Işık’ın İmza Gününde Büyük Sevgi Seli
Işıl Işık’ın İmza Gününde Büyük Sevgi Seli
The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da
The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da
Güldür Güldür’den Fatma Girik’e Anlamlı Veda
Güldür Güldür’den Fatma Girik’e Anlamlı Veda

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma