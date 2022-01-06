İKİ KADIN SANATÇIDAN ‘TANIDIK CEPHELER’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

O iki sanatçının şehir cephelerini yorumlayan yapıtlarından oluşan sıradışı bir birliktelik. Evin Sanat Galerisi Gökçen Ataman ve Setenay Aksoy’un şehri konu alan yapıtlarından oluşan ‘Tanıdık Cepheler’ adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi Setenay Aksoy’un son zamanlarda daha yoğun bir şekilde üretmeye başladığı geniş yüzeyli karakalem desenler, yağlı boyadan farklı olarak daha fazla detaya eğilmesine olanak sağlayan yapıtlarıyla, Gökçen Ataman’ın farklı malzemelerle boyut kazandırdığı giderek betonlaşan ve çarpıklaşan şehirdeki bina cephelerini biraraya getiriyor. ‘Tanıdık Cepheler’ sergisi 21 Ocak’a kadar Evin Sanat Galeri’nde görülebilir.

