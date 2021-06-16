İBRAHİM BALABAN ANISINA SANAT FUARI DÜZENLENDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Nazım HİKMET’in Kemal Tahir’e yazdığı bir mektupta “Ben burada bir ressam Yunus Emre keşfettim.” diye lanse ettiği İbrahim BALABAN ‘ın üç tablosu için üç ayrı şiir yazmış, “ Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı destanında anasının resmini yaptığını ve koğuşta mapusları soyarak çıplak model çalıştığını anlatmıştır.

Köyün üç sınıflı okulundan başka eğitim görmeyen İbrahim BALABAN, Nazım HİKMET’in kendisini yönlendirmesi ve Allah vergisi büyük yeteneği sayesinde kendisini geliştirmiş binlerce resim üretmesinin yanında yayınlanmış 11 adet kitap yazmıştır. “Şair Baba ve Damdakiler” adlı kitabı tiyatroya uyarlanmış ve Devlet tiyatrolarında aynı adla sahnelenmiştir.

Bu yıl BALABAN’ın 100. Doğum ve 2. Ölüm yıldönümü. Bu vesile ile Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda kendisine sanatçı onur ödülü verildi. Ve hatırasına fuar boyunca retrospektif bir sergi düzenlendi. Ayrıca Reis ÇELİK, Nebil ÖZGENTÜRK, Nazım ALPMAN, Emre ZEYTİNOĞLU, Zafer BİLGİN ve Nazım BALABAN’ın konuşmacı olarak katıldığı bir panel düzenlendi.

Mezarı doğduğu ve resimlerine konu olan Bursa-Şeçköy’dedir.

Büyük usta heykeltraş Mehmet AKSOY’un yapmış olduğu görkemli anıt mezar Balaban’ın ölüm yıl dönümü olan 9 Haziran tarihinde kalabalık bir katılımla gerçekleşen törenle açılmıştı.

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