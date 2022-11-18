IAAF İstanbul Art & Antıque Faır - Yasemin Güzel Duyarlılıklara Dair…

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatçı Yasemin Güzel; “Dünya’nın her yerinde, özellikle son dönemde İran’da yaşanan kadınlara yönelik ölüm ve şiddetin ne kadar acı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu travmalara karşı durarak; İran, Kanada ve Türkiye’de saçlarını kesen kadınlar adına yapmış olduğum eserimi IAAF sergi alanında sunmaktan onur duyuyorum”. Ayrıca; “Dikmiş olduğum çarşafın kesinlikle satışı yoktur! İnsanların acısını satamam. Sadece gösterebilirim. Enstalasyon ve Kavramsal anlamda bu iş tüm Dünya’ya nefes olsun. Sizde susmayın bir şeyler yapın” diyor.

Sergi; Lütfi Kırdar Congress Center, IAAF İstanbul Art & Antıque Faır alanında 20 Kasım tarihine kadar izlenime açık.