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IAAF İstanbul Art & Antıque Faır - Yasemin Güzel Duyarlılıklara Dair…

IAAF İstanbul, Sanat dünyasının öncü isimlerinden Yasemin Güzel’in, 17-20 Kasım tarihleri arasında, “Özgürlüğü Özleyen Bir Tutam Saklı Hayatlar” adlı eserini Deev Art Gallery standında sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

18 Kasım 2022 Cuma 16:51
IAAF İstanbul Art & Antıque Faır - Yasemin Güzel Duyarlılıklara Dair…

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatçı Yasemin Güzel; “Dünya’nın her yerinde, özellikle son dönemde İran’da yaşanan kadınlara yönelik ölüm ve şiddetin ne kadar acı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu travmalara karşı durarak; İran, Kanada ve Türkiye’de saçlarını kesen kadınlar adına yapmış olduğum eserimi IAAF sergi alanında sunmaktan onur duyuyorum”.  Ayrıca; “Dikmiş olduğum çarşafın kesinlikle satışı yoktur! İnsanların acısını satamam. Sadece gösterebilirim. Enstalasyon ve Kavramsal anlamda bu iş tüm Dünya’ya nefes olsun. Sizde susmayın bir şeyler yapın” diyor.

Sergi; Lütfi Kırdar Congress Center, IAAF İstanbul Art & Antıque Faır alanında 20 Kasım tarihine kadar izlenime açık.

Önce Vatan Gazetesi

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