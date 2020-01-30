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Hünkar Kasrı'nda Faruk Kırlı İmzası Taşıyan Saraylara Layık Bir Sergi “Hasbahçe”

Eminönü, Yeni Cami Hünkâr Kasrı, Faruk Kırlı ve öğrencilerinin “Hasbahçe” adlı Çini Sergisine ev sahipliği yapıyor. 200’den fazla çini eserin yer aldığı sergi; İstanbul Ticaret Odası sponsorluğunda düzenlendi. 

Hünkar Kasrı'nda Faruk Kırlı İmzası Taşıyan Saraylara Layık Bir Sergi “Hasbahçe”

Eminönü, Yeni Cami Hünkâr Kasrı, Faruk Kırlı ve öğrencilerinin “Hasbahçe” adlı Çini Sergisine ev sahipliği yapıyor. 200’den fazla çini eserin yer aldığı sergi; İstanbul Ticaret Odası sponsorluğunda düzenlendi. 

30 Ocak 2020 Perşembe 14:28
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Hünkar Kasrı'nda Faruk Kırlı İmzası Taşıyan Saraylara Layık Bir Sergi “Hasbahçe”

HABER: ZAMBAK KARABAY

Açılış kokteylinde  İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münür Üstün‘ün de hazır bulunduğu sergide Faruk Kırlı ve 17 öğrencisinin eserleri yer alıyor. 

Mimar-Çini Sanatçısı Faruk Kırlı serginin açılış konuşmasında konuklara seslenirken, “Sergimizin hazırlık sürecinde bize destek olan İstanbul Ticaret Odası, Hünkar Kasrı Ailesi başta olmak üzere; sergimizi çalışmaları ve açılış konuşmasıyla onurlandıran çok kıymetli onur konuğumuz Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Alev Demirkesen hocama ve benimle bu projeye imza atan tüm öğrencilerime çok teşekkür ederim” dedi...


Sakarya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Alev Demirkesen‘in onur konuğu olduğu “Hasbahçe“, Yeni Cami arkasındaki, Hünkar Kasrı konuşmasında, Mimar Faruk Kırlı’nın deneyimli bir sanatçı olduğunu ve öğrencileriyle beraber üretilen sayısız eserlerle birçok sergiye imza attığını kaydetti. Çini sanatının birbirinden değerli örneklerinin yer aldığı sergi kesilen kurdelenin ardından gezildi.

Sergi, Yeni Cami Hünkâr Kasrı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkâr Kasrı -Eminönü/İstanbul adresinde 4 Şubat 2020 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

 . 


Önce Vatan Gazetesi

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Hünkar Kasrında Faruk Kırlı İmzası Taşıyan Saraylara Layık Bir Sergi “Hasbahçe”EminönüYeni Cami Hünkâr KasrıFaruk KırlıZambak Karabay
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