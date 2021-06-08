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Hümeyra Turan Yeni Kitabı  "Asia" ile Karşımızda 

Deneme, Edebiyat, İnsan ve Toplum kategorilerinde eserler yazmış popüler yazarlardan yazarımız Hümeyra Turan yeni kitabını sevenlerinin karşısına çıkardı. 

08 Haziran 2021 Salı 20:11
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Hümeyra Turan Yeni Kitabı  "Asia" ile Karşımızda 

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Aşk’ın Adı Var, Hayatın Anlamı, Kumdan Kelimeler, Kutsal Yalnızlık, Lila, Pudra Kokulu Kadınlar gibi başlıca kitapların mimarı olan Önce Vatan Gazetemizin yazarı Hümeyra Turan, bu yeni kitabı Asia hakkında açıklamalar yaptı. 

"YANILDIĞIMIZ SÜRECE AŞIĞIZ"

Kitabı hakkında bilgi veren yazarımız, "Belki de bu yüzden âşık oluyoruz. Belki de bir başkasının sesini ve kokusunu kendi sesimizin ve kokumuzun yerine koymaya, bir başkasının sesini ve kokusunu bir parçamız gibi hissetmeye aşk diyoruz. Sevdiğimiz bir insanın sesine doğru akıp gitmemiz, aslında kendimize doğru yaptığımız bir yolculuk belki de. Kendi geçmişimize ancak başkalarıyla ulaşıyoruz.Aşk; bize ait olduğunu sandığımız bir sesin ve kokunun aslında bize ait olmadığını, bir başkasının sesi ve kokusu olduğunu anladığımız zaman bitiyor. Öyle ise yanıldığımız sürece aşığız biz!" dedi.

KADINI BİLİYOR MUYUZ?

“Kadını neden bilmiyoruz?” sorusuna cevap olarak yaşanmış hikayelerden örnekler" diyen Turan,"Kadınların görünmezliğini görünür kılma çabası ve kadınlık halleri…

Anne kız ilişkileri, kadınlar arası dostluklar, gündelik hayat içindeki deneyimler ve doğuma, ölüme, travmaya, yalnızlığa, kabul arayışına dair yaşanmışlıklar…

İki farklı dünyanın kadınların yaşamları, kadın olarak ve kadın olmaktan dolayı yaşanan acılar ve zorluklar…

Temas ettiği hayatlar karşısında kadınların beklentileri, hissettikleri ve aşka tepkileri…

Yazar Hümeyra Turan’ın kaleminden kadın erkek ilişkilerine dair yaşanmışlıkların arasında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?" şeklinde konuştu. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hümeyra TuranKitapAsiaönce Vatan
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