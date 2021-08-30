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HÜLYA KÜPÇÜOĞLU’NUN “ÇAĞDAŞ SANAT SÖYLEŞİLERİ 2” ADLI  KİTABI ANİMA YAYINLARINDAN ÇIKTI!

Hülya Küpçüoğlu Çağdaş Sanat Söyleşileri-2 kitabında farklı yıllarda ve mecralarda yapmış olduğu söyleşileri ile Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerini bir araya getiriyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:27
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HÜLYA KÜPÇÜOĞLU’NUN “ÇAĞDAŞ SANAT SÖYLEŞİLERİ 2” ADLI  KİTABI ANİMA YAYINLARINDAN ÇIKTI!

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

O dönemin sanatına, sergilere, sanatçılara ve onların sanat yaklaşımlarına bütünlüklü bir bakış olanağı sunuyor. Anima yayınlarından çıkan kitapta, Bedri Baykam’dan Özdemir Altan’a Emre Zeytinoğlu’ndan Aydın Ayan ve Tomur Atagök’e kadar toplam 42 sanatçıyla yapılmış söyleşiler yer alıyor. Küpçüoğlu’nun 2019 yılında yine Anima yayınlardan çıkmış olan “Çağdaş Sanat Söyleşileri” adlı bir kitabı daha bulunmaktadır. 

Hülya Küpçüoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu (1993), aynı bölümde doktorasını tamamladı (2015). 1993-2007 yılları arasında konstrüktivist resimler, kolajlar ve üç boyutlu çalışmalar yaptı. 2000’ler sürecinde video art ve posta sanatı projelerine katıldı, ulusal ve uluslararası video art, posta sanatı projeleri düzenledi. Popüler kültürle ilgilenmeye başladığı 2007’den itibaren bu konularda resimler üretti. Yeşilçam dönemi Türk filmlerinde rol alan sanatçı portrelerinin, film karelerinin yanı sıra güncel olaylarla ilgili resimler yaptı. Popüler kültür imgeleri ve güncel olaylarla ilgili sanatsal çalışmalarını sürdürüyor. 

Sanat üzerine yazıları, söyleşileri Haber Türk ve Bosphorus Sanat Gazetesi’nde; Art and Life, RH+ Sanat, Artist, Hürriyet Gösteri, Sanat Çevresi, Bahariye Sanat dergileri ile Ek Dergi, Kolaj Art gibi sanal mecralarda yayımlandı.

İstanbul’da yaşıyor, Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümünde ders veriyor.

Kitapta yer alan sanatçılar; Aydın Ayan, Başak Şenova, Bedri Baykam, Canan Beykal, Deniz Pireci, Denizhan Özer, Derya Yücel, Devabil Kara, Ekrem Kahraman, Emre Zeytinoğlu, Ender Güzey, Fatih Balcı, Fatoş Beykal, Genco Gülan, Giorgio Caione, Gökhan Anlağan, Güngör Güner, Hasip Pektaş, İbrahim Çiftçioğlu, Jacob de Baan, Janet Simpson, Mehmet Yılmaz, Melih Görgün, Melihat Tüzün, Mustafa Ata, Nezaket Ekici, Nilgün Yüksel, Nilüfer Ergin, Nur Koçak, Oğuz Haşlakoğlu, Onay Akbaş, Orhan Karadoğan, Özdemir Altan, Ruşen Eşref Yılmaz, Safiye Başar, Serkan Özkaya, Süreyyya Evren, Şükrü Karakuş, Tomur Atagök, Yıldanur Ketenci, Zehra Çobanlı ve Zeynep Erdinç.

Önce Vatan Gazetesi

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HÜLYA KÜPÇÜOĞLUçağdaş Sanat Söyleşileri 2KitapAnima YayıncılıkAydın AyanTomur AtagökEmre ZeytinoğluÖzdemir AltanBedri Baykam
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