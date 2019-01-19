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‘Holokost ile Yüzyüze’ sergisi, 24 Ocak’ta açılacak

Fikriye Kesti Ünker’in haberi için tıklayınız…

‘Holokost ile Yüzyüze’ sergisi, 24 Ocak’ta açılacak

Fikriye Kesti Ünker’in haberi için tıklayınız…

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:21
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‘Holokost ile Yüzyüze’ sergisi, 24 Ocak’ta açılacak

İSTANBUL / FİKRİYE KESTİ ÜNKER

Yusuf Tolga Ünker'in siyah-beyaz Holokost fotoğraflarını renklendirerek hazırladığı "Holokost ile Yüzyüze" sergisi, 24 Ocak'ta 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde açılacak.Yusuf Tolga Ünker'in siyah-beyaz Holokost fotoğraflarını renklendirerek hazırladığı "Holokost ile Yüzyüze" sergisi, 24 Ocak'ta 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde açılacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Ünker'in Yad Vashem ve New York Holacaust Jewish Museum'dan aldığı izinlerle renklendirdiği Holokost fotoğraflarından oluşan sergi, Almanya'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Ünker'in renklendirme yaptığı 59 fotoğrafın yanı sıra fotoğraflardan yola çıkarak yaptığı sulu boya ve kara kalem çalışmalarının da yer alacağı sergi, 30 Mart'a kadar gezilebilecek.

Yusuf Tolga Ünker, "Holokost ile Yüzyüze" projesine başlama nedenini şöyle açıkladı:

"Önemli olan nokta Holokost'a neden bakılması gerektiğidir. İnsanların, kaçamak bakışlarla fotoğraflara bakıp 'ne acı' diyerek yüz çevirmeyi tercih ettikleri bir gerçek. Bu fotoğraflar renklendiklerinde, acının yanında insanın insana yaptıklarını gösterdikleri için bazıları bundan korkmakta ve bu nedenle de görmek istememektedirler. Tam da bu nedenle fotoğrafları renklendiriyorum. Aslen onları renklendirmek yerine boyuyorum çünkü renkli olduklarında daha güncel ve bugüne aitmiş, sanki hepimiz şu an bu şiddeti yaşıyormuşuz gibi acımasız, tehditkar ve korku verici gözüküyorlar. Projeyi gerçekleştirirken düşündüğüm tek şey, bu acı olayın asla bir daha tekrarlanmaması gerektiğiydi. Holokost'u bilen, bilmeyen herkesin bu büyük acıları yaşamış olan insanlara, yaşadıklarına yakınlık göstermelerini sağlamanın yanı sıra özellikle yeni nesillerin geçmişteki olaylara karşı bilinç ve duyarlılık oluşturmalarını sağlamaktı. Amacım bakılmak şöyle dursun görülmek istenmeyeni insanlara sunmak ve seyirciyi baktığı güvenli alandan çıkararak dehşetin içine çekip rahatsız etmek."

Önce Vatan Gazetesi

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