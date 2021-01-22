Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1529
ALTIN
440.436
DOLAR
7.4043
STERLİN
10.1005
EURO
9.0131
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
50 Zabıta Memuru Alınacak
50 Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Holokost Döneminde Saklanan Hatıralar Açık Arttırmaya Çıktı

Tevrat Rulosu ve diğer eşyalar, Valkyrie Müzayede Evi tarafından satışa çıkarıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 13:04
3 Okunma
Holokost Döneminde Saklanan Hatıralar Açık Arttırmaya Çıktı

İSTANBUL

Y. TOLGA ÜNKER

Lodz Gettosu’nda diğer adı ile Litzmannstadt’da bulunan eski bir apartmanda, savaş zamanında yerleşmiş olan Polonyalı bir ailenin mensupları bugün halen yaşamaya devam ediyorlar. Yeni nesilden olanlar binada yenileme yapmak istediler ve tahtaları kaldırdıklarında bir sürprizle karşılaştılar. Holokost sırasında saklanan dini eşyalar…

Savaş sırasında evlerini terk etmek zorunda bırakılan apartman sahipleri büyük ihtimalle tekrar geri dönecekleri umudunu taşıyorlardı ve eşyalarını saklamışlardı. Aile Yahudi’ydi ve ailenin büyük ihtimalle varlıklı olduğu belirtildi. 

  

Çok güzel yapılmış, gümüş ve koşer sedef ile süslenmiş Tora 1897 (5657) yılından. Meyer Fishman ve eşi Chawle Fishman’ın hediyesi olduğu belirtilmiş. Bütünüyle Gümüş işlemelere sahip. Güzel bir el yazısıyla yazılmış. % 100 koşer ince deriden yapılmış.

Tevrat'ı bağlayacak iki malzeme kordonu ve oğlunun mührünün bulunduğu birkaç kitap ile çeşitli dini eşyalar bulunmakta.

Bir yıl kadar önce Lodz'da özel bir apartman dairesini yenilerken, diğer birçok Yahudi dini eşyaları ile birlikte zeminin altında bulundular.

Evlerini terk etmek zorunda kalan ailenin, 1939 Ekim veya Kasım aylarında bu apartmana taşınmak zorunda kaldıkları düşünülüyor. Daha sonra ise başlarına nelerin geldiği hakkında bir bilgiye sahip olunmadığını söyleyen yetkililer, ailenin tüm dini eşyalarını zemine sakladıklarını belirtmekteler. Daha sonra ise dairede bir Alman subayının yaşadığı ve savaştan sonra da birkaç Polonyalı ailenin evi olduğunu ifade etmekteler.

Tevrat Rulosu ve diğer eşyalar, Valkyrie Müzayede Evi tarafından satışa çıkarıldı.

Sitenin linki ise: https://www.valkyrieauctions.com

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tevrat RulosuValkyrie Müzayede EviHolokost Döneminde Saklanan HatıralarAçık ArttırmaLitzmannstadtLodz GettosuPolonyalı Bir Ailenin MensuplarıMeyer FishmanChawle FishmanLodz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi
Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi
4 AYRI DİLDE DERGİ ÇIKIYOR
4 AYRI DİLDE DERGİ ÇIKIYOR
Meltem Ulu’dan Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu
Meltem Ulu’dan Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu
Roman müziğinin efsanesi Deli Selim, 26 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı
Roman müziğinin efsanesi Deli Selim, 26 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı
Gaziantep'e özgü 'nohut dürüm' tescillendi
Gaziantep'e özgü 'nohut dürüm' tescillendi
PİNK FLOYD’UN YOLCULUĞU KİTAP OLDU
PİNK FLOYD’UN YOLCULUĞU KİTAP OLDU
MUAMMER SUN HAYATINI KAYBETTİ
MUAMMER SUN HAYATINI KAYBETTİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
VİVALDİ’YE 4. ARIYORUZ
VİVALDİ’YE 4. ARIYORUZ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma