Holokost Döneminde Saklanan Hatıralar Açık Arttırmaya Çıktı

İSTANBUL

Y. TOLGA ÜNKER

Lodz Gettosu’nda diğer adı ile Litzmannstadt’da bulunan eski bir apartmanda, savaş zamanında yerleşmiş olan Polonyalı bir ailenin mensupları bugün halen yaşamaya devam ediyorlar. Yeni nesilden olanlar binada yenileme yapmak istediler ve tahtaları kaldırdıklarında bir sürprizle karşılaştılar. Holokost sırasında saklanan dini eşyalar…

Savaş sırasında evlerini terk etmek zorunda bırakılan apartman sahipleri büyük ihtimalle tekrar geri dönecekleri umudunu taşıyorlardı ve eşyalarını saklamışlardı. Aile Yahudi’ydi ve ailenin büyük ihtimalle varlıklı olduğu belirtildi.

Çok güzel yapılmış, gümüş ve koşer sedef ile süslenmiş Tora 1897 (5657) yılından. Meyer Fishman ve eşi Chawle Fishman’ın hediyesi olduğu belirtilmiş. Bütünüyle Gümüş işlemelere sahip. Güzel bir el yazısıyla yazılmış. % 100 koşer ince deriden yapılmış.

Tevrat'ı bağlayacak iki malzeme kordonu ve oğlunun mührünün bulunduğu birkaç kitap ile çeşitli dini eşyalar bulunmakta.

Bir yıl kadar önce Lodz'da özel bir apartman dairesini yenilerken, diğer birçok Yahudi dini eşyaları ile birlikte zeminin altında bulundular.

Evlerini terk etmek zorunda kalan ailenin, 1939 Ekim veya Kasım aylarında bu apartmana taşınmak zorunda kaldıkları düşünülüyor. Daha sonra ise başlarına nelerin geldiği hakkında bir bilgiye sahip olunmadığını söyleyen yetkililer, ailenin tüm dini eşyalarını zemine sakladıklarını belirtmekteler. Daha sonra ise dairede bir Alman subayının yaşadığı ve savaştan sonra da birkaç Polonyalı ailenin evi olduğunu ifade etmekteler.

Tevrat Rulosu ve diğer eşyalar, Valkyrie Müzayede Evi tarafından satışa çıkarıldı.

Sitenin linki ise: https://www.valkyrieauctions.com