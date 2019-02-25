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HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?

59 eşsiz eserin ünlü yazarı Akif Manaf’ın beklenen kitabı HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR? çıktı. Hırs hakkında tüm gerçekleri anlatan kitap, hırsı azme dönüştüren muazzam bir yolculuğa çıkarıyor...!!!

HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?

59 eşsiz eserin ünlü yazarı Akif Manaf’ın beklenen kitabı HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR? çıktı. Hırs hakkında tüm gerçekleri anlatan kitap, hırsı azme dönüştüren muazzam bir yolculuğa çıkarıyor...!!!

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:44
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HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?

HABER: NEVAL KÜLTÜK

“Zeki insan hırslı olmaz ve hırslı insan da asla zeki olmaz!” diyen Manaf, hırsı tutkulu, sonu gelmeyen bir arzu olarak tanımlıyor. Hırs aşılırsa dünyanın tamamen farklı bir yere dönüşeceğini anlatan yazar, insanlar hırsı aşarak değişmek zorundalar, hırsı azme dönüştürmek gerek diyor ve şöyle devam ediyor:

“...Bir insanı yavaş yavaş yakarak öldüren ateşin kasvetli alazıdır hırs. İktidar hırsının  ateşi her yürekte yanar ve insanı kül eder. Bu hırs türü köleliğe neden olmuş ve  insanlığı pek çok yönden çökertmiş, çirkin ve yıkıcı bir türdür...

...Hırs tutkulu, sonu gelmeyen bir arzudur ve bu arzu gerçekleşmezse kişi hayal  kırıklığına uğrar ama gerçekleşirse de tatminsiz olur. İşte hırs ıstırabı budur! Her  ne olursa olsun hayal kırıklığı ve tatminsizlik kişinin peşini bırakmaz, sürekli yeni arzular ve hırslar ortaya çıkar...

...Zeki insan hırslı olmaz ve hırslı insan da asla zeki olmaz. Hırslı insan çok akıllı olabilir ancak zaman içinde bu hırs dolu akıllılık kişiyi kurnaz yapar. Çünkü hırs  aklı yozlaştırır ve kurnazlaştırır...  

...Hırs ve yozlaşma bulaşıcıdır. Hırslı insan yozlaşmış birinin yasadışı araçlar  kullandığını görürse ve aynı araçları kullanmadığı takdirde hırs yarışını  kazanamayacağını anlarsa, aynı araçları kullanmak zorunda kalır ve yozlaşır...  

...Hırs, bir insana başarısız olduğunu düşündüren, onu hayal kırıklığına uğratan, evrensel değerlerden vazgeçmeye iten, acılara neden olan ve depresyonla  tanıştıran bir duygudur...

...Hırs aşılırsa dünya tamamen farklı bir yere dönüşecektir. O yüzden insanlar hırsı aşarak değişmek zorundalar. Çünkü dünya yeryüzündeki bütün canlı varlıkların bir  yansımasıdır. Bu nedenle bireysel hırs ve sebep olduğu kaos küresel kaosa neden  olmaktadır...

...Birçok insan “hırs” olgusunu “azim” olgusuyla karıştırıyor. Hırs ile azim  arasındaki en önemli fark şu ki hırs zararlı, azim ise yararlıdır. O yüzden hırs duygusunu azim olgusuna dönüştürmek gerekir...

Kitaptan Başlıklar:

Hırs nedir?

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Hırs kapısı nedir?

Hırs tuzağı nedir?

Hırs işleyişi nedir?

Hırs gerçeği nedir?

Kitap Dahi Yayıncılıktan çıkmıştır.

Kitap Sipariş:

0532 284 17 90

[email protected]

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Son Güncelleme: 25.02.2019 14:46
Anahtar Kelimeler:
HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?
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