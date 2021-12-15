‘HERKES SİHİRBAZ OLACAK’

NEDRET HOTUN

BURSA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Kubilay Tuncer’in yazıp yönettiği Herkes Sihirbaz Olacak adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturdu.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk kez sahnelenen oyun, çocuk ve yetişkinlere sihirli bir dünyanın kapılarını araladı. İllüzyon gösterilerinin yer aldığı oyun seyircilerin beğenisini kazandı.

Müziğini Nurkan Renda’nın, dekor tasarımını Ahsenur Çiftçioğlu’nun, kostüm tasarımını Duygu Can’ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, efekt tasarımını Emre Ören’in yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Cihat Faruk Sevindik, Damla Cangül Yiğit, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor.

Oyun Konusu

Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri “usta”lığa geçip onun sihirli şapkasını almanın hayalini kurarlar. Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini belirlemek için bir yarışma düzenler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen oyunda, hedefe ortaklaşa ilerlemenin önemi anlatılıyor.

Oyun, 26 Aralık 2021 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 2 Ocak 2022 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.