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HER ŞEY SANAT İÇİN

Coşkulu Festival Açılışları ve Nitelikli Sergi açılışlarına tanık oluyorum

HER ŞEY SANAT İÇİN

Coşkulu Festival Açılışları ve Nitelikli Sergi açılışlarına tanık oluyorum

07 Temmuz 2019 Pazar 19:21
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HER ŞEY SANAT İÇİN

Coşkulu Festival Açılışları ve Nitelikli Sergi açılışlarına tanık oluyorum 

Bilinçli bir toplum yaratabilmek için; İnsan, Çevre, Doğa, Bilim ve Sanat’a değer veren bireyler yetiştirmenin önemli bir nitelik olduğuna inananlardanım.

‘’Eğitimdir ki, ulusu ya özgür, bağımsız, ünlü, yüce toplum halinde yaşatır ya da onu tutsaklığa sürükler.’’   M. Kemal Atatürk

Bize emanet edilen Cumhuriyetimizi, Atatürk’ün çocukları olaraktan umudumuzu hiçbir zaman yitirmeden özgür ve mutlu ülke inancımızı gelecek kuşaklara da taşımak da bizim görevimiz.

Hiçbir şeye değişmeyeceğim Güzel İstanbul’umuzda heyecanlı ve gergin günler yaşadık. Aldığımız zaferler direncimizi bir kat daha yükseltirken, bu şehirde biz sanatseverlere yazın rehavetine karşı dinlenmenin yanında bol bol kitap okumak,  Sanat etkinliklerini takip etmek, güzel bir müzik dinlemek, resim sergisine gitmenin kendinizi iyi hissetmenize yardımcı oluyor.

Coşkulu Festival Açılışları ve Nitelikli Sergi Açılışlarına tanık oluyorum.

İSTANBUL’DA SANAT:

Taksim’de ‘Piramid Sanat’ta ‘19 Mayıs 100. Yıl Sergisi’ni (UPSD) Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı- Ressam Bedri Baykam ve Küratör Öykü Eras’ın öncülüğündeki açılış, duvarlardaki 12 Çağdaş Sanatçının görsel eserleri 7 Aydın yazarımızın yazıları ile  destekledikleri değerli tarihimizin büyük lideri M. Kemal Atatürk’ün Türk Ulusunun Bağımsızlığa kavuşması için mücadele dolu yıllarının tarihimizde önemli bir dönüm noktasının yolculuğu anlatılıyor.

30 Ağustos’a kadar sürecek bu sergiyi 7 den 70’ e herkesin görmesi gerekir.

Koca Bir Ulusun Geleceği, O Dahi Genç Beynin İçinde Hızla Şekilleniyordu.’’ Bedri Baykam

İstanbul’un Kültür Sanat Yaşamına nefes veren ‘İKSV’ İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 47. Uluslararası Müzik Festivali’nin ardından “Caz Festivali’ne” ev sahipliği yapıyor. 

Açılış; İstanbulluların hasret kaldığı yeşil doğanın içinde Fenerbahçe Park’ında ‘26. Parklarda CAZ’ temalı Türk ve uluslararası Caz Orkestralarına eşlik eden solistlerle harika bir atmosferde halkın çimlere yayılarak ve gecenin en hareketli ve müthiş bir performans sergileyen Balkan Paradise Orkestrası muhteşemdi. Konserler devam ediyor.

Kültür- Sanat ve Müzikle Kalın.

                                                               

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Anahtar Kelimeler:
Duygu KarabalSergiFestivalAçılışKonserönce Vatan
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