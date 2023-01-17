Hem Memur Hem Şair!

Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık'tan çıkan Kâinat Gülleri isimli şiir kitabı 136 şiir ve 150 sayfadan oluşuyor. Şiirlerinde yalın bir dil kullanan şair, aynı zamanda oldukça derin bir anlatım ve duygu yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Aşkı, sevgiyi, öfkeyi, özlemi, korkuyu, mutluluğu, hüznü, son derece naif ve özgün bir üslupla anlatan şair, şiirin kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade ediyor . Şair, Kâinat Gülleri'nin ilk kitabı olduğunu, 2. kitabı için çalışmalarını sürdürdüğünü, şiir yazmaktan asla vazgeçmeyeceğini belirtiyor. Okuyucularından büyük beğeni toplayan şair en büyük mutluluğunun şiirlerinin okuyucu ile buluşması olduğunu ifade ediyor.