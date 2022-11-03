Hedef 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın 9 aylık döneminde 4,5 milyondan fazla Alman turistin ağırlandığını, yüzde 13,1'lik payla Almanların birinci sırada olduğunu söyledi. Ersoy, 2022 yılı sonu itibarıyla toplamda 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir hedefiyle yola devam edildiğini açıkladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Alman medya kuruluşlarının organize ettiği ve Almanca konuşulan turizm için önde gelen uzmanların katıldığı FVW Travel Talk Kongresi'nin açılış programına katıldı. Lara'da beş yıldızlı bir otelde düzenlenen kongreye Alman turizm sektörü temsilcilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ile çok sayıda turizmci katıldı.



KONUŞMASINI ALMANCA YAPTI



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, programdaki konuşmasını Almanca yaptı. Türkiye'nin Avrupa'da en köklü ilişkilere sahip olduğu ülkelerin başında Almanya'nın geldiğini belirten Bakan Ersoy, aynı zamanda en önemli turizm pazarlarından biri olduğunu da kaydetti. Ersoy, “Almanya'daki iş ortaklarımızla bugüne dek yaptığımız tüm iş birlikleri iki taraf için de önemli kazanımlarla sonuçlandı. Siz değerli tur operatörleriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızın da benzer şekilde verimli ve olumlu geçeceğine inanıyorum" dedi.



ALMANYA 4.5 MİLYON TURİSTLE BİRİNCİ SIRADA



Yılın dokuz aylık rakamlarında Alman ziyaretçilerin, önceki yıllarda olduğu gibi ilk sırayı başka ülkelere kaptırmadığını gördüklerini söyleyen Ersoy, "Ocak-eylül döneminde 4,5 milyondan fazla Alman ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Bu rakamla Almanya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 13,1'lik oranla birinci sırada. Bu başarılar rastlantısal değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizin turizm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak, 'sürdürülebilir bir turizm modeli' oluşturarak tarihi değerlerimizin ve doğamızın geleceğini korumak ve uluslararası sahnede destinasyonlarımızı en iyi şekilde tanıtmak için çok yönlü projelere imza atıyoruz" dedi.



TANITIM İÇİN 4 BİN 500 UZMAN AĞIRLANDI



2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA), esnek yapısı, hızlı karar alıp uygulama kabiliyeti ve uzman kadrosuyla Almanya'nın da aralarında bulunduğu 200'den fazla ülkede Türkiye'nin tanıtımını yaptığını anlatan Bakan Ersoy, şu an 10 tanıtım filminin 200 ülkenin dijital kanalları, global veya ulusal TV kanallarında izleyiciyle buluştuğunu söyledi. TGA'nın, PR alanında da son derece kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Ersoy, 2022 yılında bugüne dek 79 ülkeden basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörü olmak 4 bin 500'e yakın kişinin Türkiye'de misafir edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayıyı 6 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.



GOTÜRKİYE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA



Bu yıl Almanya'dan basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörlerinden oluşan 756 kişiyi ağırladıklarını aktaran Ersoy, “Farklı destinasyonları deneyimleme fırsatı sağladık. Dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan GoTürkiye portalı, ülkemizin kültür ve turizm alanında sahip olduğu her ayrıcalığı, özgünlüğü ve değeri sürekli güncellenen 104 alt marka ve destinasyonda, 3 bine yakın başlıkta tüm dünyaya tanıtıyor. GoTürkiye, yıl başından bu yana 125 milyon ziyaretçi aldı. GoTürkiye Instagram sayfası ise 2 milyondan fazla takipçisi ile en yüksek takipçili ülke hesaplarının üçüncüsü konumunda" dedi.



İSTANBUL RESTORANLARI MICHELIN REHBERİ'NDE



Türkiye'nin, turizm sektörü söz konusu olduğunda konseptinin sadece deniz- kum- güneşle sınırlandırılamayacağına dikkat çeken Ersoy, dünya turizmine yön verecek ölçüde zenginliğe ve çeşitliliğe sahip bir ülke olduğunu vurguladı. Ersoy, “Eşsiz bir kültürel mirasa ev sahipliği yapan ve bugün dünyanın en dinamik metropollerinden biri olan İstanbul, bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Michelin Rehberi'ne katıldı. Michelin'in 11 Ekim'de İstanbul'da düzenlediği törende, 4 restoranımız 1 Michelin Yıldızı, 1 restoranımız ise 2 yıldız almaya layık görüldü. Ayrıca toplam 53 restoranımız Michelin Rehberi'nde tavsiye edilen restoranlar arasına girdi. Michelin Rehberi'nin İstanbul'a gösterdiği bu ilgi, Türkiye'nin gastronomi turizminde de ön sıralarda olduğunun kanıtıdır" diye konuştu.



ARKEOLOJİ TURİZMİNDE DE İLK SIRADA



Türkiye'nin, arkeoloji turizminde de adını ilk sıralara yazdırdığını dile getiren Ersoy, “Dünyanın 'en yoğun' ve 'nitelikli' arkeolojik çalışmalarına imza atan Türkiye, 2021 yılında 670 noktada kazılar gerçekleştirerek dünyada birinci oldu. Taş Tepeler adıyla Şanlıurfa dolaylarında hayata geçirdiğimiz proje, Neolitik Çağ'a ilişkin sunduğu çığır açan verilerle dünya arkeoloji çevrelerinin yakından takip ettiği bir çalışma haline geldi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023'te Şanlıurfa'da 'Dünya Neolitik Kongresi'ni düzenleyeceğiz ve Taş Tepeler'e dair son bilgileri burada tüm dünyaya duyuracağız" dedi.



KRUVAZİYER TURİZMİNDE İSTANBUL HEDEFİ



Kruvaziyer turizmine de özel önem verdiklerini söyleyen Ersoy, şunları söyledi:



“Geçtiğimiz yıl İstanbul'da hizmete açtığımız Galataport Limanı kısa sürede dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri konumuna yükseldi. İstanbul'un önümüzdeki senelerde Avrupa'daki cruise destinasyonları arasında ilk sıraya yerleşmesini planlıyoruz. Yıl sonuna kadar İstanbul'un kruvaziyerde gördüğü talebi karşılayacak yeni bir port ihalesi gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasında. İstanbul'un Avrupa'nın yeni 'homeport'u olması yolunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."



YIL SONU TURİZM HEDEFLERİ



İstanbul Havalimanı'na ayrı bir parantez açmak istediğini belirten Ersoy, 330 şehre doğrudan uçuş yapılan bu havalimanının, dünyanın en iyi havalimanları arasında yer aldığını kaydetti. Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin 2 katına çıkarılması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Ersoy, yıl sonuna ilişkin turizm hedeflerini de şöyle açıkladı:



"Türk turizminde yepyeni bir dönemin yaşandığını gözler önüne seren tüm bu gelişmeler, ülkemizin önümüzdeki dönemde yakalayacağı başarıların sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Türkiye turizmi, bundan sonra da yoluna rekorlarla devam edecek. Yıl sonuna kadar 50 milyon turist, 44 milyar dolar hedefi ile yolumuza devam ediyoruz."



ANTALYA'YA 2 MİLYON 670 BİN ALMAN TURİST



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yılın 10 aylık döneminde Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 12 milyon 800 bine yakın olduğunu belirterek, yıl sonunda bu sayının 13,5 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Böcek, “Ekim ayı sonu itibarıyla 2 milyon 670 bin Alman turisti ağırladık ve bu rakam son 5 yılın en yüksek sayısıdır" dedi.