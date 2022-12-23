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Hazal Kılınç’tan “YANSIMA”

YANSIMA, içeriğinde birbirinden farklı hikâyelerle bizi karşılıyor.

23 Aralık 2022 Cuma 13:02
Hazal Kılınç’tan “YANSIMA”

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Yansıma adlı kitap, zincirleme giden hikâyelerle başlıyor. Daha sonra özgün ve farklı bakış açısıyla hayatınıza büyük bir katkısı olacak. Okurken düşündürmeyi ihmal etmiyor, görmeyi unuttuğumuz yaşantılarımıza değinse de asıl sorusunu da ihmal ettirmiyor; Bir sabah uyandığınızda başka bir cinsiyete ait olsaydınız ne yapardınız? Veya her gün aynı olayların döngüsünde kısılıp kalsaydınız… İşte bu ve bunun gibi çok farklı hikâyelerden oluşan bir kitaptan da öte özel kurgusu ile okurlarını büyüleyen Yansıma, tüm kitapevlerinde ve D&R’da satışta.

Önce Vatan Gazetesi

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Hazal KılınçYansımaYansıma KitapHazal Kılınç Yansıma
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