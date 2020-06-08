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Hayvan sevgisi sanatla buluşt

Mermer Kraliçesi Tülay Akyıldız yakın aile dostu Arkadaşına ait Bodrum ilçesinde 24 Daireden oluşan aylık ve yıllık kiralanan Dairelerin Bakımı ve yenileme işleri ve işletmeciliği için Bodrumda, normalleşme süreci için çalışmalara devam ediyor.  

08 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
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Hayvan sevgisi sanatla buluşt

HABER: Dinçer KARACALAR

Mermer Kraliçesi Tülay Akyıldız yakın aile dostu Arkadaşına ait Bodrum ilçesinde 24 Daireden oluşan aylık ve yıllık kiralanan Dairelerin Bakımı ve yenileme işleri ve işletmeciliği için Bodrumda, normalleşme süreci için çalışmalara devam ediyor.  

Akyıldız, Turizm Merkezi Cennet Bodrum ilçesinde dairelerinin bizzat kendisi dekore edip ilgileniyor. Bodrumu çok sevdiğini ve buranın cennet gibi olduğunu ve Ortadoğu’daki müşterilerini en yakın zamanda misafirleri olacakları söyledi. Hayvanları çok seven AKYILDIZ. Bahçesine Atların girdiğini, Kaplumbağaların girdiğini, Hayvan dostu bir işletme olduklarını özellikle belirtti. Kendisine ait 2 köpeği var olduğu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mermer KraliçesiTülay AkyıldızBodrum
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