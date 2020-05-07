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Hayatı Güzelleştiren Hikayeler

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan tarafından kaleme alınan “Hayatı Güzelleştiren Hikayeler” isimli kitap Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) tarafından neşredildi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:47
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Hayatı Güzelleştiren Hikayeler

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Birbirinden güzel 63 hikayenin yer aldığı kitap hakkında bilgi veren Süleyman Doğan, “İnsanların okurken gülmesi, gülerken sevinmesi ve sevinirken düşünmesi gerekir. Her hikayenin aslında ayrı bir hikayesi var. Bu hikayeler ile insan empati duygusunu geliştirebilir. Bendeniz bu hikayeler ile kendimize ve topluma bir ayna tutmak istiyorum” dedi. 

Söz vardır pişirir aşı!

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabın tanıtım yazısında şu önemli ve faydalı bilgilerin altı çiziliyor: “ Söz vardır kestirir başı, söz vardır pişirir aşı. Göz vardır gönüller yıkar, göz vardır kalpleri yapar. Söz ile gözün kesiştiği noktada eylem vardır. Doğru ve düzgün hal ve hareketlerimiz bu eylemleri oluşturur. İnsanoğlu söylem ve eylemi ile insanlar için faydalı işler yaparsa, o zaman ölmez eserler bırakabilir. İşte bu satırlar da böylesine bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.”

Okuma sevgisini aşılamalıyız!

Kitaplar ile okuma zevkini ve sevgini aşılamamız gerektiğinin altını çizen yazar ve akademisyen Doç.Dr.Süleyman Doğan, “Baş döndürücü gelişim ve değişimi de dikkate alarak çocuklarımıza okuma sevgisini aşılamak en önemli görevlerimizden biridir. Ancak; böylesine bir dünyada insanları okumaya teşvik etmek, okunması için bir şeyler kaleme almak hem yazan için hem de okuyucu için zor olsa gerek.”

Düşünmek ve harekete geçmek!

İnsanın düşünmesi ve kendi iradesini düzgün kullanarak iyiye varacağını belirten Yazar Doç.Dr. Süleyman Doğan, “Önce düşünmeli sonra harekete geçmeliyiz. Bu kitapta amaç, bazen güldürmek, bazen hüzünlendirmek ama hepsinden öte insanları düşünceye sevk etmektir. Çünkü düşünce olmazsa yeniliklere karşı değişim de olmaz. Değişimin olmadığı yerde durgunluk, atalet ve tembellik vardır. Bu durum insanı karamsarlığa götürür. Hikayelerin hepsinin ibret alınacak ve ders çıkartılacak bir yönü var. Hikayeleri okurken her günümüzü yeniliklerle dolu bir gün olarak düşünürsek en azından mutlu olmak için bir yol bulmuş oluruz. Birbirinden güzel 63 hikayeyi bu kitapta okuyacak ve okumanın tadına varacaksınız” diyor. 

Kitapta yer alan hikayelerden biri:

Su, Ateş ve Ahlak

Su, ateş ve ahlak dostluk kurmuşlar; dolaşırlarken birbirlerini merak etmeye başlamışlar.

Suya sormuşlar, “Kaybolursan seni nasıl bulacağız?”

Yanıt, “Nerede bir şırıltı, çağıltı duyarsanız ben oradayım.”

Ateşe, “Seni yitirirsek ne yapalım?”

Ateş, “Bir duman gördüğünüz yerde ben varım.”

Sıra ahlaka gelince, cevap şu olmuş:

“Beni kaybederseniz, bir daha kesinlikle bulamazsınız!”

Kitabı Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılığın www.kitapyurdu.com adresinden temin edilebilir. 

Önce Vatan Gazetesi

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