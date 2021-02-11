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HAYALETLER'E KAZABLANKA'DAN 2 ÖDÜL

'Hayaletler'in, çeşitli festivallerde aldığı ödül sayısı 11'e ulaştı. 

11 Şubat 2021 Perşembe 13:33
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HAYALETLER'E KAZABLANKA'DAN 2 ÖDÜL

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Geçen yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda 5 ödül kazanan 'Hayaletler', Kazablanka Bağımsız Filmler Festivali'nden En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle döndü. 'Hayaletler'in, çeşitli festivallerde aldığı ödül sayısı 11'e ulaştı. 

57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 dalda ödül kazanan 'Hayaletler', Kazablanka Bağımsız Filmler Festivali'nden En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle döndü. Azra Deniz Okyay 'En İyi Yönetmen' seçilirken, filmin oyuncularından Dilayda Güneş de 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. 27-31 Ocak tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşen festivalin jüri başkanlığını, Fransız yönetmen, senarist ve yapımcı Manuel Sanchez yaptı.

Başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in paylaştığı ‘Hayaletler’ Türkiye genelinde saatlerce süren elektrik kesintisinde 4 farklı insanın birbirine geçen hikayesini konu alıyor. 

Önce Vatan Gazetesi

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NEDRET HOTUNönce VatanKazablankaödülHayaletlerAntalya Altın Portakal Film Festivali
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