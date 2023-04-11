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“Hava Muhalefeti”nin galası yapıldı

14 Nisan’da sinemalarda izleyicileri ile buluşmaya hazırlanan, Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın başrollerini paylaştıkları, heyecanı bol, aksiyonu yüksek, siyasi hicvi gündem kadar taze yılın en havalı filmi “Hava Muhalefeti”nin galası geçtiğimiz akşam Kanyon Paribu Cineverse Sineması’nda gerçekleştirildi.

11 Nisan 2023 Salı 11:00
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“Hava Muhalefeti”nin galası yapıldı

İSTANBUL- “Hava Muhalefeti”nin galasının oyuncuları, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Ege Kökenli, Burak Hakkı, Kerem Atabeyoğlu, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Atar ve filmin yönetmeni Murat Kepez’in hazır bulunduğu gala seyircileri kahkahalara boğdu.

Pek de hayırlı bir eş olmayan milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için bindiği Bodrum uçağında karısı ile karşılaşınca olanlar olmuş, küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili seyirciler için çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşmüştür. Bu ikili ve uçaktaki diğer yolcuların sürprizlerle dolu hikayesi bir de günümüz siyasi gündemini hicveden bir tatta anlatılınca filmi izleyenlerden tam not aldı.

 

KAHKAHALAR HİÇ SUSMADI

Kanyon Paribu Cineverse’de gerçekleşen gala katılanlar arasında; Gül Sunal, Ezo Sunal, Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar, Fettah Can, Feyza Altun, Cansu Kurtçu, Nazlı Sunal, Kerimcan Kamal, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Derya Uluğ,Rachel Araz, Hatice Aslan, Mahir İpek, Alper Kul, Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Özgün Aydın, Uğur Bilgin, Erdem Yener, Onur Atilla, Hakan Bilgin, Özge Borak, Toygan Avanoğlu, Aslı İnandık, Hüsnü Güreli, Hakan Ateş, Alpay Erdem, Giray Altınok, Özgür OzanGürhan Altundaşar ve Murat Cemcir de vardı. 

HABER: GİZEM ÇAKAL 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.04.2023 11:06
Anahtar Kelimeler:
Hava Muhalefeti
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