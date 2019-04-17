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Hatici Şehnaz Baykal'ın Çini Sergisinde 'HİÇ’ dediler...

Bursa Lions Kulübü’nün katkıları ile düzenlenen çini sergisi ‘HİÇ’e Bursa halkının yakın ilgisi sergiyi hazırlayan herkesi mutlu etti.

Hatici Şehnaz Baykal'ın Çini Sergisinde 'HİÇ’ dediler...

Bursa Lions Kulübü’nün katkıları ile düzenlenen çini sergisi ‘HİÇ’e Bursa halkının yakın ilgisi sergiyi hazırlayan herkesi mutlu etti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 12:21
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Hatici Şehnaz Baykal'ın Çini Sergisinde 'HİÇ’ dediler...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bursalı sanatseverlerin yakın ilgisini çeken ‘HİÇ’ isimli sergi için uzun bir süredir hazırlık yapan sanatçı Hatice Şehnaz Baykal’ın eserlerinde kullanmış olduğu kendine has tarzı ile ziyretçileri büyüledi. Bursa İpek Lions kulübü başkanı Nazan Bozan destekleri ile hazırlanan sergi 5 gün boyunca açık kaldı. O

20 yıldır çini sanatına emek veren Hatice Şehnaz Baykal, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, öğretim görevlisi ve bir anne. Baykal, bu sanata verdiği emeğin karşılığını çok çalışarak aldığını ifade ediyor. Baykal kendi atölyesindeki çalışmaların yanı sıra Hacettepe Üniversitesinde, ODTÜ’de, Çerkes Derneğinde konferans, workshop ve dersler vererek, kişisel sergiler açarak ve sayısız karma sergiye katılarak bu sanata büyük katkı sunuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.04.2019 12:25
Anahtar Kelimeler:
Yaşar ŞenyüzÇini SergisiHatice Şehnaz BaykalBursa Lions Kulübü
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