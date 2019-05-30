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Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı ‘Haytalı’

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, süt ve nişastayla yapılan haytalı tatlısı havaların da ısınmasıyla birlikte talep görmeye başladı. Buz ya da dondurma koyulan ve üzerine gül şurubu dökülerek servis edilen tatlya ceviz içi ve badem de eklenebiliyor.

Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı ‘Haytalı’

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, süt ve nişastayla yapılan haytalı tatlısı havaların da ısınmasıyla birlikte talep görmeye başladı. Buz ya da dondurma koyulan ve üzerine gül şurubu dökülerek servis edilen tatlya ceviz içi ve badem de eklenebiliyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:31
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Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı ‘Haytalı’

HATAY - Çay bahçesi işletmecisi Nahsen Naimioğlu, haytalının özellikle sıcak havalarda akşamları yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yaz aylarının en çok tüketilen tatlılarından biri olduğunu belirten Naimioğlu, tatlının tarifini de şöyle anlattı:

"Süt pişerken nişasta ekliyoruz. Karışımı donması ile tepsiye açıyoruz. Daha sonra dilimler halinde keserek haytalıyı kâselere veya tabaklara koyuyoruz. Süt ile nişastadan yapılan haytalının üzerine buz veya dondurma koyup gül şurubu da ilave ediyoruz. Ayrıca ceviz içi ve badem ekleyerek daha lezzetli hale getirerek servis ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayHaytalıBuz Ve Dondurma
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