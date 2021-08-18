Hasanpaşa Gazhanesi kültür-sanat ile aydınlatacak

Haber: Yaşar Şenyüz

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi Anadolu Yakasını Aydınlatmak İçin Kurulmuştu

ŞİMDİ KÜLTÜR VE SANAT İLE AYDINLATACAK

Darülbedayi’den İBB Şehir Tiyatroları’na, İstanbul’umuzun ve ülkemizin en köklü sanat kurumu, Müze Gazhane’de yeni iki sahnesinde, oyunlarını seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Müze Gazhane, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve davetlilerin katılımıyla temmuz ayında açılmıştı.

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 130 yıl önce İstanbul’un Anadolu Yakasını aydınlatmak üzere kuruldu. Zaman içerisinde görevini tamamladı, tarihin bir köşesinde işlevsiz kaldı, unutuldu...

Endüstriyel kültür mirası olarak kabul edildikten sonra, titizlikle yürütülen bir restorasyonun ardından tarihi Gazhane köklü bir değişim yaşadı. Ve bu sayede İstanbul’umuz, Müze Gazhane ismiyle yeni bir kültür ve sanat kompleksi kazandı.

İklim Müzesi, Karikatür ve Mizah Müzesi, Bilim Merkezi, açık hava sergi alanı, restoran, kafe, tiyatroları, kütüphane ve sosyal alanlarıyla Müze Gazhane, İstanbulluların yeni buluşma mekânı olacak. Müze Gazhane, üstlendiği yeni misyon ve kimlikle, insanları sanatın ışığıyla aydınlatmaya başlıyor.

“Müze Gazhane seyircimizle kurduğumuz yakın ve sıcak ilişkiyi güçlendirecek.”

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü açılan iki yeni sahnenin özelliklerinden şöyle bahsetti: “Özellikle tarihte gazhane olarak İstanbul’a hizmet vermiş bir endüstriyel mekânın dönüşerek bir kültür mekânı haline gelmesi ve şehre hizmet etmeye devam etmesini önemli buluyorum. Burada bir İtalyan klasik sahnemiz var. Gayet güzel bir sahne oldu. 300 kişilik. Yine 130 kişilik de bir meydan sahnesi var. Özellikle iki sahne ile Anadolu yakasındaki seyircimizle oyunlarımızı buluşturacağız. Her iki sahnemiz de seyircimizle kurduğumuz yakın ve sıcak ilişkiyi güçlendirecek teknik özellikler taşıyor.”