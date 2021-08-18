Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1451.38
ALTIN
487.81
DOLAR
8.4746
STERLİN
11.6820
EURO
9.9428
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Okul yaptırılacak
Okul yaptırılacak
Kamu konutu satışta
Kamu konutu satışta
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hasanpaşa Gazhanesi kültür-sanat ile aydınlatacak

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:17
5 Okunma
Hasanpaşa Gazhanesi kültür-sanat ile aydınlatacak

Haber: Yaşar Şenyüz

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi Anadolu Yakasını Aydınlatmak İçin Kurulmuştu

ŞİMDİ KÜLTÜR VE SANAT İLE AYDINLATACAK

Darülbedayi’den İBB Şehir Tiyatroları’na, İstanbul’umuzun ve ülkemizin en köklü sanat kurumu, Müze Gazhane’de yeni iki sahnesinde, oyunlarını seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Müze Gazhane, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve davetlilerin katılımıyla temmuz ayında açılmıştı.

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 130 yıl önce İstanbul’un Anadolu Yakasını aydınlatmak üzere kuruldu. Zaman içerisinde görevini tamamladı, tarihin bir köşesinde işlevsiz kaldı, unutuldu... 

Endüstriyel kültür mirası olarak kabul edildikten sonra, titizlikle yürütülen bir restorasyonun ardından tarihi Gazhane köklü bir değişim yaşadı. Ve bu sayede İstanbul’umuz, Müze Gazhane ismiyle yeni bir kültür ve sanat kompleksi kazandı. 

İklim Müzesi, Karikatür ve Mizah Müzesi, Bilim Merkezi, açık hava sergi alanı, restoran, kafe, tiyatroları, kütüphane ve sosyal alanlarıyla Müze Gazhane, İstanbulluların yeni buluşma mekânı olacak. Müze Gazhane, üstlendiği yeni misyon ve kimlikle, insanları sanatın ışığıyla aydınlatmaya başlıyor.

“Müze Gazhane seyircimizle kurduğumuz yakın ve sıcak ilişkiyi güçlendirecek.”

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü açılan iki yeni sahnenin özelliklerinden şöyle bahsetti: “Özellikle tarihte gazhane olarak İstanbul’a hizmet vermiş bir endüstriyel mekânın dönüşerek bir kültür mekânı haline gelmesi ve şehre hizmet etmeye devam etmesini önemli buluyorum. Burada bir İtalyan klasik sahnemiz var. Gayet güzel bir sahne oldu. 300 kişilik. Yine 130 kişilik de bir meydan sahnesi var. Özellikle iki sahne ile Anadolu yakasındaki seyircimizle oyunlarımızı buluşturacağız. Her iki sahnemiz de seyircimizle kurduğumuz yakın ve sıcak ilişkiyi güçlendirecek teknik özellikler taşıyor.” 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hasanpaşa GazhanesiKültürsanat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“ENTERNITY” Sergisi 
“ENTERNITY” Sergisi 
VE KARŞINIZDA, YEŞİM DEĞER
VE KARŞINIZDA, YEŞİM DEĞER
“JUST A DREAM” Sergisi  
“JUST A DREAM” Sergisi  
“KÜLTÜR HATTI” EĞİTİMLERİNE BAŞVURULAR AÇILDI 
“KÜLTÜR HATTI” EĞİTİMLERİNE BAŞVURULAR AÇILDI 
FAZIL SAY’DAN İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİNE BİR DÜNYA BİR DE TÜRKİYE PRÖMİYERİ
FAZIL SAY’DAN İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİNE BİR DÜNYA BİR DE TÜRKİYE PRÖMİYERİ
ULUSAL BURSA FOTOĞRAFÇILAR MARATONU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
ULUSAL BURSA FOTOĞRAFÇILAR MARATONU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
EGE’NİN İKİ KIYISI ÇEŞME’DE BULUŞUYOR
EGE’NİN İKİ KIYISI ÇEŞME’DE BULUŞUYOR
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ TURKCELL VADİ AÇIKHAVA SAHNESİNE KONUK OLDU
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ TURKCELL VADİ AÇIKHAVA SAHNESİNE KONUK OLDU
“GALA SEÇKİ” Karma Sergi
“GALA SEÇKİ” Karma Sergi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma