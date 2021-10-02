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HASAN CAN KAYA TURNE’DE!

Youtube’da ki kanalında Acun Ilıcalı’nın çok ilgisini çeken ve son dönemlerde de Exxen TV ile yaptığı anlaşma ile adından sıkça bahsettiren komedyen Hasan Can Kaya turneye çıktı.

02 Ekim 2021 Cumartesi 12:59
28 Okunma
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!

İSTANBUL- “Stand up Party” adı ile turnesine başlayan komedyenin satışa çıkan biletleri oldukça ilgi görüyor. Daha önce Bryan Adams, David Guetta, Enrique Iglesias ve Oscar and the Wolf gibi bir çok dünya starını ülkemize getiren “Volume Up Organizasyon” iş birliği ile yapılan gösterinin il ayağı İzmir Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleşti. Bir saate yakın bölümü “Konuşanlar”dan oluşan gösterinin biletleri günler öncesinden tükenirken Hasan Can Kaya’yı sahnede 2.000 kişi izledi.


HAYRANLARI İLE TEK TEK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ


Yıldızı parlayan komedyen gösteri bitiminde hayranları ile tek tek fotoğraf çektirmesinin ardından “İzmir seyircisi muhteşemdi turne bugün start aldı. Antalya, Bursa, Gaziantep, Adana, Ankara gibi birçok şehre gitmeyi planladık.” Şeklinde konuştu.


Gösterinin planlanan takvimi ise şöyle;


-02 Ekim Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum

-03 Ekim Antalya Açıkhava sahnesi

-12 Ekim Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

-16 Ekim Gaziantep Gaün Mavera Ksm Açıkhava sahnesi

-17 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava sahnesi

-30 Ekim Ankara Ankara Congresium

-03 Kasım İstanbul Zorlu Psm

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.10.2021 13:06
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