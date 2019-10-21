Harbiye'de Selda Bağcan Coşkusu Yaşandı

İSTANBUL- Bayhan Prodiction'un organizasyonuyla devam eden Harbiye Açıkhava Konserleri'nin devamı Selda Bağcan'ın ikinci konseri ile devam etti. İlkini 18 Ekim'de Şef Osman İşmen yönetimindeki 40 kişilik İstanbul Senfoni Orkestrası'yla gerçekleştiren efsane kadın, 20 Ekim'de ikinci konserini sonlandırdı.

"Gönlünüzün Kızıl Saçlı Bacısıyım"

Konserin başlarında, " 'Gönlünüzün kızıl saçlı bacısıyım' dedim beni yalnış anladılar, solculukla suçladılar. Halbuki Nazım Hikmet sevdiği kadına böyle derdi, Hiç Nazım okumamışlar" diyen usta sanatçı, "Yaz Gazeteci Yaz" şarkısı ile konserine başladı. Konserde "Tatlı Dillim", "Çemberimde Gül Oya", "Yalan Dünya", "Uğurlar Olsun" başta olmak üzere o güzel eserlerini söyledi.

"Babam'dan Halam'a Bülbül"

Konserin ikinci bölümünde sevenlerine süpriz yapan Selda Bağcan yeğenleri Serenad Bağcan, Sonat Bağcan ve Seda Bağcan'ı sırayla sahneye davet etti. İlk sahneyi alan eczacı yeğeni mezzasoprano söyleyen ayrıca Fazıl Say'ın vokalliğini yapan Serenad Bağcan en son çıkan 7. albümü'nden şarkılar seslendirdi. Albümünde yer alan "Bülbül" şarkısının hikayesini anlatan Serenad Bağcan; "70'li yıllarda halam Selda Bağcan'ı tutuklamışlardı ve biz halamdan hiç haber alamamıştık. Bir gün gazetede halamın elleri kelepçeli haberini gördük. Babam o sayfayı görünce çok üzüldü, çok duygulandı ve gururluydu. O gün halama ithafen o anki acısını anlatan bir şarkı yazmıştı. İşte o şarkı Bülbül'ü ben de şimdi sizler için okuyacağım" diyerek şarkısını okudu.

"Harbiye'de Mantra"

Seranad Bağcan'ın ardından sahneyi 90'lı yıllardan tanıdığımız Sonat Bağcan aldı. 90'larda söylediği "Nereye Gidiyorsun" şarkısını harbiyedeki seyircilerle hep bir ağızdan söyledi. Selda Bağcan'ın Türkiye'nin ilk ve tek mantra müziği sanatçısı olan yeğeni Seda Bağcan ise; yurdumuza, dünyamıza, insanlığımıza şifa olması adına bolluk, bereket ve huzur için yeni albümünden kendi bestesi olan iki mantrasını söyledi. Harbiye'deki çoğu seyirci meditasyon hareketlerini yaptı.

"Atamıza Sonsuz Saygı"

Ardından tekrardan sahneye gelen Selda Bağcan yeğenleri ile birlikte "Sivasın Yollarına", "Yuh Yuh", şarkılarını söyleyerek herkesi ayağa kaldırdı. Koserin sonlarında "Atatürk şarkısı söyleyelim mi?" diyen usta kadın Atamızın anısına "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" şarkısını Harbiye'deki tüm seyircilerle söyledi. "İzmir Marşı" ile konserini bitiren Bağcan, tüm sevenlerine büyük bir müzik ziyafeti yaşattı.

Haber: Elif Hayvalı