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Halkın Yıldızları Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor!

Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘Halkın Yıldızları’ konserleri başlıyor.

Halkın Yıldızları Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor!

Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘Halkın Yıldızları’ konserleri başlıyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:34
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Halkın Yıldızları Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor!

HABER: Hasret Dilek DELİER

Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘Halkın Yıldızları’ konserleri başlıyor. Haliç Kongre Merkezi’nde 15 gün sürecek müzik şöleninde, birbirinden değerli sanatçılar en özel şarkılarını müzikseverler için seslendirecek. 18 Ocak’ta Edis ile başlayacak konser serisi, 1 Şubat’taki Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Show ile sona erecek.

Bu yıl ilki gerçekleşecek olan ‘Halkın Yıldızları’ konserleri Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye’nin en önemli kongre merkezlerinden biri olan Haliç Kongre Merkezi’nde yıldız sanatçılar, 18 Ocak-1 Şubat tarihlerinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Haliç Kongre Merkezi’ndeki yıldızlar geçidi Edis konseri ile başlayacak ve sırasıyla Hande Yener, Teoman, Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Koray Avcı, MFÖ, Zara, Rubato ve Dostları, Serkan Kaya, Bendeniz, Serdar Ortaç, Fettah Can, Merve Özbey, Aleyna Tilki, Demet Akalın, Sibel Can, Berkay, Güldüy Güldüy ve Güldür Güldür ile devam edecek. 

‘Halkın Yıldızları’ etkinlik tarihleri:

18 OCAK - EDİS

19 OCAK - HANDE YENER

20 OCAK - TEOMAN

21 OCAK - CENGİZ KURTOĞLU & HAKAN ALTUN

22 OCAK - KORAY AVCI

23 OCAK - MFÖ

24 OCAK - ZARA&RUBATO VE DOSTLARI

25 OCAK - SERKAN KAYA&BENDENİZ

26 OCAK - SERDAR ORTAÇ

27 OCAK - FETTAH CAN&MERVE ÖZBEY

28 OCAK - ALEYNA TİLKİ

29 OCAK - DEMET AKALIN

30 OCAK - SİBEL CAN

31 OCAK - BERKAY

1 ŞUBAT - GÜLDÜY GÜLDÜY & GÜLDÜR GÜLDÜR de

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Anahtar Kelimeler:
Halkın YıldızlarıHaliç Kongre MerkeziHasret Dilek Delier
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