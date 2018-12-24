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Halide Edip Adıvar’a aşığım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Halide Edip Adıvar’a aşığım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:22
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Halide Edip Adıvar’a aşığım

Kızım ve tiyatro olmadan asla diyen Zehra Karadağ

HALİDE EDİP ADIVAR’A AŞIĞIM

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Geçen akşam Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde sergilenen"MİLLİ MÜCADELENİN CESUR VE KAYIP KADINLARI " isimli tiyatro oyununda Kahraman Türk Kadını Halide Edip Adıvar’ı canlandıran Zehra Karadağ, ‘‘Hayatımda ki kırmızı çizgim kızım ve Tiyatro‘‘ dedi.

1919 da başlayan Milli Mücadelemize ruh veren, can veren Kahraman Türk Kadınları. Antepli Yirik Fatma, Maraşlı Senem Ayşe, Kastamonulu Şerife Bacı, Erzurumlu Kara Fatma, Nene Hatun, Yahut Istanbullu Halide Edip, Aydınlı  Efe Ayşe… Ve daha niceleri şimdi tiyatro oyununda anılarak, yeni nesil gençlere tanıtılıyorlar.

İlknur Bektaş tarafından yazılan ve Yönetmenliğini Kerim Kabalcı’nın yaptığı, Milli  Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları adlı oyundaki Halide Edip Adıvar’a can veren Zehra Karadağ ‘‘Ben bu oyunu oynarkan provalarda bile kendimi unutuyorum, Halide Edip’in benim hayatımda yıllardır çok ayrı bir yeri var, çocukluğumdan beri en zor anlarımda Halide Edip Adıvarı’ın bu sözü beni hep ayakta tuttu ‘‘Her gecenin bir sabahı vardır’’ dedi. Zehra Karadağ’ın oyunculuk öyküsü, çocukluğunda babasının televizyonda ki dizileri çok sevdiğini görüp ben de büyüyünce bunlar gibi oyuncu olacağım ve babam beni daha çok sevecek diyerek başlamış ve büyüdükce tiyatroya daha fazla bağlanan Karadağ, tiyatro sevgisine karşı çıkan doktor eşinden bile bu yüzden ayrılmış. Şimdi kızı ile birlikte yaşamaya devam eden genç oyuncu ‘‘Kızım ve Tiyatro olmadan asla, onlar benim hayatımın kırmızı çizgisidir’’ diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halide Edip AdıvarZehra Karadağ
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