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Haldun DORMEN’den ‘’Damdaki Kemancı’’ Müzikaline Tam Not

“Damdaki Kemancı" Müzikali Talimhane Tiyatrosu ve Zorlu PSM ortak prodüksiyonu ile sezon sonuna kadar Zorlu PSM’ de sahnelenmeye devam edecek

Haldun DORMEN’den ‘’Damdaki Kemancı’’ Müzikaline Tam Not

“Damdaki Kemancı" Müzikali Talimhane Tiyatrosu ve Zorlu PSM ortak prodüksiyonu ile sezon sonuna kadar Zorlu PSM’ de sahnelenmeye devam edecek

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:24
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Haldun DORMEN’den ‘’Damdaki Kemancı’’ Müzikaline Tam Not

HABER: AZİZ KARATAŞ

Sahnelenmeye başladığı 2018 Ocak ayından itibaren bugüne kadar kapalı gişe oynama başarısı gösteren Broadway’de en fazla sahnelenen müzikaller sıralamasında ilk üç arasına girmiş olan 9 Tony Ödüllü Damdaki KemancıMüzikali Talimhane Tiyatrosu ve Zorlu PSM ortak prodüksiyonu ile sezon sonuna kadar Zorlu PSM’ de sahnelenmeye devam edecek.

Damdaki Kemancı Müzikalinin yönetmen koltuğunda son yıllarda çok başarılı ve ses getiren rejilere imza atan Mehmet ERGEN  otururken müzikalin müzik direktörlüğü ise Emin İNAL’a emanet Başrollerini Mehmet Ali KAPTANLAR Binnur KAYA Özgür ÇEVİK Selçuk BORAK Ceren GÜNDOĞDU Can KOLUKISA Aysan SÜMERCAN  ve Tuncay ÇAĞIL gibi başarılı isimler paylaşıyor.

“Damdaki Kemancı Müzikali’ni izlemeye gelenler arasında ustaların ustası Haldun Dormen Bennu Yıldırımlar Erol Evgin Hazal Kaya Musa Uzunlar Mabel Matiz  Özge BORAK Gökhan ÖZOĞUZ gibi ünlü isimlerde var.

Müzikalde Haham’ın oğlu Mendel karakterine hayat veren başarılı oyuncu Tuncay Çağıl  izlemeye gelenlerden tam not almaya devam ediyor.

Türkiye’ye  müzikal oyunculuğun temellerini atmış olan ve izleyiciye müzikali sevdiren duayen tiyatrocu Haldun Dormen oyun sonunda Tuncay Çağıl’ı ve tüm ekibi tek tek tebrik etti.

Son Güncelleme: 30.01.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
Haldun DormenDamdaki KemancıMüzikalAziz Karataş
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