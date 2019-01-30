Haldun DORMEN’den ‘’Damdaki Kemancı’’ Müzikaline Tam Not

HABER: AZİZ KARATAŞ

Sahnelenmeye başladığı 2018 Ocak ayından itibaren bugüne kadar kapalı gişe oynama başarısı gösteren Broadway’de en fazla sahnelenen müzikaller sıralamasında ilk üç arasına girmiş olan 9 Tony Ödüllü “Damdaki Kemancı" Müzikali Talimhane Tiyatrosu ve Zorlu PSM ortak prodüksiyonu ile sezon sonuna kadar Zorlu PSM’ de sahnelenmeye devam edecek.



Damdaki Kemancı Müzikalinin yönetmen koltuğunda son yıllarda çok başarılı ve ses getiren rejilere imza atan Mehmet ERGEN otururken müzikalin müzik direktörlüğü ise Emin İNAL’a emanet Başrollerini Mehmet Ali KAPTANLAR Binnur KAYA Özgür ÇEVİK Selçuk BORAK Ceren GÜNDOĞDU Can KOLUKISA Aysan SÜMERCAN ve Tuncay ÇAĞIL gibi başarılı isimler paylaşıyor.

“Damdaki Kemancı Müzikali’ni izlemeye gelenler arasında ustaların ustası Haldun Dormen Bennu Yıldırımlar Erol Evgin Hazal Kaya Musa Uzunlar Mabel Matiz Özge BORAK Gökhan ÖZOĞUZ gibi ünlü isimlerde var.

Müzikalde Haham’ın oğlu Mendel karakterine hayat veren başarılı oyuncu Tuncay Çağıl izlemeye gelenlerden tam not almaya devam ediyor.

Türkiye’ye müzikal oyunculuğun temellerini atmış olan ve izleyiciye müzikali sevdiren duayen tiyatrocu Haldun Dormen oyun sonunda Tuncay Çağıl’ı ve tüm ekibi tek tek tebrik etti.