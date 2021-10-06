Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.49
ALTIN
502.98
DOLAR
8.8964
STERLİN
12.0693
EURO
10.2708
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
İç Denetçi Aday Belirleme...
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük Kapıları yeniden yapılandırılacak
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük...
İzmir'de 85 adet kamu lojmanı satışa sunuldu
İzmir'de 85 adet kamu...
Elektrik üretim santrali satışa sunuldu
Elektrik üretim santrali satışa...
YSK'den personel alımı yapıyor
YSK'den personel alımı yapıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Hakikat” 8 Ekim’de vizyonda

06 Ekim 2021 Çarşamba 11:27
6 Okunma
“Hakikat” 8 Ekim’de vizyonda

DİNÇER KARACALAR

Osmanlı döneminin önemli düşünce adamı Şeyh Bedreddin’in hayatını konu alan “Hakikat”, seyirciyle buluşuyor. Hollywood yapımları “Cennetin Krallığı” ve “Son Samuray”a benzetilen film, 8 Ekim Cuma günü vizyona girecek.


Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip olan düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatı, “Hakikat” filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Şeyh Bedreddin’i ünlü sanatçı Suavi’nin canlandırdığı yapım, 8 Ekim Cuma günü gösterime girecek.

NÂZIM’IN DESTANI
İLHAM VERDİ

Hakan Alak ve Ali Şahin’in birlikte yazıp yönettiği film, Nâzım Hikmet’in “Şeyh Bedreddin Destanı”ndan esinlenilerek hayata geçirildi. Filmde Suavi’nin yanı sıra Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Ali Barkın, Ezgi Esma Kürklü, Elif Nur Kerkük, Kerem Fırtına ve Sinan Tuzcu da rol aldı.

KOOPERATİF
YÖNTEMİYLE ÇEKİLDİ

Çekimleri Edirne, İzmit, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilen “Hakikat”in en önemli özelliği; “kooperatif” yöntemiyle çekilen Orta Doğu’daki ilk, dünyadaki ikinci film olması. 129 kurum ve binlerce kişinin iştirakiyle çekilen yapım için “Cennetin Krallığı” ve “Son Samuray” benzetmesi de yapılıyor.

Son Güncelleme: 06.10.2021 11:29
Anahtar Kelimeler:
Hakikat 8 Ekimde Vizyonda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZAİM GÜVENÇ ‘BAŞKASI OLMA KENDİN OL’
ZAİM GÜVENÇ ‘BAŞKASI OLMA KENDİN OL’
GÖKHAN TÜRKMEN FİŞEKHANE'DE KANATLANDI!
GÖKHAN TÜRKMEN FİŞEKHANE'DE KANATLANDI!
ROMEO VE JULIET 15 EKİM’DE DASDAS’TA
ROMEO VE JULIET 15 EKİM’DE DASDAS’TA
TİMSAH ATEŞİ 17 ARALIK’TA ZORLU PSM’DE
TİMSAH ATEŞİ 17 ARALIK’TA ZORLU PSM’DE
ANADOLU YAKASININ YENİ MEKANI G&G SANAT MERKEZİ İLK SERGİSİNİ DEVRİM ERBİL İLE AÇIYOR
ANADOLU YAKASININ YENİ MEKANI G&G SANAT MERKEZİ İLK SERGİSİNİ DEVRİM ERBİL İLE AÇIYOR
4. ULUSLARARASI BODRUM YOGA VE SAĞLIKLI YAŞAM FESTİVALİ BAŞLIYOR
4. ULUSLARARASI BODRUM YOGA VE SAĞLIKLI YAŞAM FESTİVALİ BAŞLIYOR
BODRUM YARI MARATONU KOŞULDU
BODRUM YARI MARATONU KOŞULDU
Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
Burhan Çelik başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor
Burhan Çelik başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma