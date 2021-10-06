“Hakikat” 8 Ekim’de vizyonda

DİNÇER KARACALAR

Osmanlı döneminin önemli düşünce adamı Şeyh Bedreddin’in hayatını konu alan “Hakikat”, seyirciyle buluşuyor. Hollywood yapımları “Cennetin Krallığı” ve “Son Samuray”a benzetilen film, 8 Ekim Cuma günü vizyona girecek.





Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip olan düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatı, “Hakikat” filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Şeyh Bedreddin’i ünlü sanatçı Suavi’nin canlandırdığı yapım, 8 Ekim Cuma günü gösterime girecek.



NÂZIM’IN DESTANI

İLHAM VERDİ



Hakan Alak ve Ali Şahin’in birlikte yazıp yönettiği film, Nâzım Hikmet’in “Şeyh Bedreddin Destanı”ndan esinlenilerek hayata geçirildi. Filmde Suavi’nin yanı sıra Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Ali Barkın, Ezgi Esma Kürklü, Elif Nur Kerkük, Kerem Fırtına ve Sinan Tuzcu da rol aldı.



KOOPERATİF

YÖNTEMİYLE ÇEKİLDİ



Çekimleri Edirne, İzmit, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilen “Hakikat”in en önemli özelliği; “kooperatif” yöntemiyle çekilen Orta Doğu’daki ilk, dünyadaki ikinci film olması. 129 kurum ve binlerce kişinin iştirakiyle çekilen yapım için “Cennetin Krallığı” ve “Son Samuray” benzetmesi de yapılıyor.