Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114051
ALTIN
287.669
DOLAR
5.9360
STERLİN
7.6925
EURO
6.5812
İstanbul'un havasını gösteren kule
İstanbul'un havasını gösteren kule
Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık adak levhası bulundu
Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık...
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevu
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci...
“Kök hücre tedavisi ilerlemiş kireçlenmelerde bile etkili olabilir”
“Kök hücre tedavisi ilerlemiş kireçlenmelerde...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık adak levhası bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan ve Hristiyanlık alemi için büyük öneme sahip olan figürlerin yer aldığı kilisenin bulunduğu alanda sürdürülen çalışmalarda 1800 yıl öncesine ait bir adak levhası bulundu.

Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık adak levhası bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan ve Hristiyanlık alemi için büyük öneme sahip olan figürlerin yer aldığı kilisenin bulunduğu alanda sürdürülen çalışmalarda 1800 yıl öncesine ait bir adak levhası bulundu.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:55
5 Okunma
Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık adak levhası bulundu

KARABÜK - Eskipazar Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde geçen yıl başlatılan 45 günlük kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, 1500 yıllık yapı bulundu. Yapıda bir boğa figürü, bir aslan figürü ile iki tane tavus kuşunun olduğu mozaiklere rastlanıldı. Mozaikler üzerindeki boğa Lucas'ı, aslan ise Marcos'u temsil ederken, kilisenin Hristiyanlık dünyasında çok büyük öneme sahip olan Marcos ve Lucas'a ithafen yapıldığı anlaşıldı.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş, 30 kişilik ekip ile verilen aranın ardından çalışmalara yeniden başladı. 1500 yıllık kilisede devam eden çalışmalarda cam atölyesi ve nekropolde yer alan kaya mezarında da 1800 yıl öncesine ait 3 adet Roma sikkesi, kemik toka, kemik çuvaldız ve unguentarium bulundu. Son olarak ise kazı alanında 1800 yıl öncesine ait bir adak levhası bulundu. Adak levhasının yukarıdan akan toprakla kilisenin bulunduğu alana geldiği düşünüldü. Bulunan eserler Hadrianapolis antik kenti içerisinde yer alan arkeoloji labarotuvarında incelemeye alındı.

Ersin Çelikbaş, 1800 yıllık adak levhasıyla ilgili olarak, "Levhaya yöresel bir kıyafet giydiği anlaşılan, sağ elinde buğday başakları tutan ve belinde yılanlı bir kemer takmış olan kabartma bir kadın figürü işlenmiştir. Üzerindeki yazıtta Glakos'un oğlu Herakledes bunu sundu yazmaktadır. Dolayısıyla Hadrianoupolis'te bir kutsal alana ve külte sahip olduğu anlaşılmaktadır. Figür elinde buğday başağı tutmasından dolayı Demeter olmalıdır. Demeter bilindiği üzere bereket tanrıçasıdır. Hadrianoupolis'te Roma döneminde bağcılık faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle Demeter'in çok saygı görmüş olması gerekmektedir. Dolayısıyla adak levhası Hadrianoupolis'te Roma Dönemine ait Demeter Kültü'nün ve Kutsal alanının varlığını işaret eden bir buluntu olması nedeniyle önem arz etmektedir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hadrianoupolis Antik KentKarabük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BOŞNAK KIYAFETLERİ DEFİLESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
BOŞNAK KIYAFETLERİ DEFİLESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
‘Sevmekten Öldü Desinler’ sanatseverlerle buluşacak
‘Sevmekten Öldü Desinler’ sanatseverlerle buluşacak
Kelebekler Özgürdür
Kelebekler Özgürdür
Tarihi buharlı lokomotif Soma'da sergileniyor
Tarihi buharlı lokomotif Soma'da sergileniyor
TÜRKAN ŞORAY'A ANLAMLI TEKLİF 
TÜRKAN ŞORAY'A ANLAMLI TEKLİF 
Papatyanın Yaprakları kitabının imza günü Down Cafe’de yapıldı
Papatyanın Yaprakları kitabının imza günü Down Cafe’de yapıldı
Mevlâna Celaleddin Rumi, 746. vuslat yıl dönümünde TSKM’de anıldı
Mevlâna Celaleddin Rumi, 746. vuslat yıl dönümünde TSKM’de anıldı
Ağaç kökleri heykele dönüştü 
Ağaç kökleri heykele dönüştü 
Eskişehir’de iki ayda 50 bin kişinin gezdiği müzeye ‘özel ödül’
Eskişehir’de iki ayda 50 bin kişinin gezdiği müzeye ‘özel ödül’

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans