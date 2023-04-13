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"Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası" filminin galası yapıldı

Define peşindeki bir grup arkadaşın başına gelen komik olayları konu alan "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası" filminin galası Kanyon AVM Paribu Cineverse Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:14
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"Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası" filminin galası yapıldı

İSTANBUL AA- Yönetmen koltuğunda Şiar Zaim'in oturduğu komedi türündeki yapımın başrollerini Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin ve Davut Bekri paylaşıyor.

Gala öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hakan Bilgin, filmin bir umut hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Ayrı ayrı dünyaların insanları bir amaç için bir araya geliyorlar ve bir yol hikayesi anlatıyorlar. Biz Türk sinemasında yol hikayelerini çok severiz. Keyifli ve güzel film oldu. Cengiz Küçükayvaz'la yıllar sonra birlikte oynamanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Bilgin, çekim sürecinin de eğlenceli geçtiğine dikkati çekerek, "Çok samimi ve iyi niyetle yapılmış bir film. Bizim seyirci tarafından güzel görülen bir şey bu. Onun için Türk sinemasında bir şekilde yerini alacak diye düşünüyorum. Komik, eğlenceli, sıcak bir film seyretmek istiyorsanız lütfen gelin. Artık sinema salonlarına gelmemiz lazım. Sadece bizim film için söylemiyorum. Dijital platformların bu kadar yoğun olduğu bir süreçte, Türk sinemasının ayakta kalması için sinema salonlarını doldurmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"1980’li ve 1990'lı yılların Türk filmleri tadı var biraz"

Oyuncu ve yapımcı Davut Bekri de Cengiz Küçükayvaz'la beraber senaryoyu yazdıklarını belirterek, eğlenceli bir film yapma arzusuyla yola çıktıklarını ve ortaya güzel bir film çıktığını söyledi.

Bekri, filmin sonunda devam filmi için açık kapı bıraktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İkinci bir film olursa senaryosu aşağı yukarı yüzde 90 oranında tamamlanmış durumda ama buradaki geribildirimler önemli. Onun dışında başka projeler ve planlarımız var. Filmimiz aşağı yukarı 150 salonda vizyona girecek. Seyircilerin gittiklerinde pişman olmayacakları, 'iyi ki gitmişiz', 'çok güzel olmuş', 'hakikaten eğlenceli filmdi' diyecekeri bir film çektik. 1980’li ve 1990'lı yılların Türk filmleri tadı var biraz. Eğlenceli bir film oldu. Çoluğunuzu çocuğunuzu alıp da gidebileceğiniz güzel bir film yaptık diye düşünüyorum."

Yönetmen Şiar Zaim ise çok iyi bir oyuncu ekibiyle çalıştığını ifade ederek, "Davut Bey senaryo yazdığını söyledi, bir araya geldik. Senaryo çok hoşuma gitti. Cengiz Küçükayvaz projeye dahil oldu ve çok güzel bir ekip bir araya gelmiş oldu." şeklinde konuştu.

AA

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