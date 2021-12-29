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HAÇİKO GECESİNDE BULUŞTULAR

BURSA’da sokak hayvanları için hayvanseverler anlamlı bir gecede buluştu.

29 Aralık 2021 Çarşamba 20:50
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HAÇİKO GECESİNDE BULUŞTULAR

NEDRET HOTUN

BURSA


Gazeteci ve sanatçı Ömür Gedik’in kurduğu HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma) DERNEĞİ’nin  Bursa Temsilcisi Zeynep Dimidoa, kış aylarında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren  sokak canları adına sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir konser gecesi düzenledi.  Dimidoa ‘Bu gecenin tüm geliri sokaktaki canların mama ve tedavileri için bağışlanacak. Ayrıca herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Özellikle kırsal alandaki canların besin bulmaları şu an çok zor. Herkes  kapısının önüne sokak canlarının barınmaları ve karınlarını doyurabilmeleri için imkan sağlarsa daha güzel bir yaşam alanı oluşturulabilir’ ifadelerini kullandı.


HAÇİKO Bursa’ya destek veren SOKAK Canlarının her zaman yanında olan ve şefkatle davranan  Akademi Hayvan Hastanesi veteriner hekimleri Şadi Güngör, Nureddin Çelimli, Metin Kostik’e, İnegöl Barınağı veterineri Musa Subaşı’na, Bursa Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimi Hakan Alıcı’ya, Osmangazi Barınağı veteriner hekimleri Kadir Özdemir, Müşerref Alaçam’a teşekkür eden Dimidoa;


‘Özellikle cins ya da sokak canı diye ayırt etmeden ilgilenen Haçiko veteriner hekimimize, kırsal alanlardaki can dostlar için bize mama desteği veren Pet Ship veterineri Sinan Özgür’e, Mamamia Pet Shop Zekeriya Serbest’e ve canlar adına bir konser yapalım dediğimde seve seve emeğini esirgemeyen sanatçımız Yakup Kaçari’ye katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ederim’ dedi.
80’ler 90’lar gecesiyle renklenen organizasyonda hayvanseverler eğlenceli vakit geçirirken, aynı zamanda sokak hayvanlarına destek olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HAÇİKOBursaHayvanseverlerSokak Hayvanlarıönce VatanNEDRET HOTUN
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