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HABABAM SINIFINDA YAS VAR

Geçirdiği kaza sonrasında hayata veda eden Tayfun Akalın’ın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı. Hababam sınıfından hayatta olan oyuncu dostları bu yolculukta arkadaşlarını yalnız bırakmadılar.

HABABAM SINIFINDA YAS VAR

Geçirdiği kaza sonrasında hayata veda eden Tayfun Akalın’ın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı. Hababam sınıfından hayatta olan oyuncu dostları bu yolculukta arkadaşlarını yalnız bırakmadılar.

11 Aralık 2018 Salı 16:44
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HABABAM SINIFINDA YAS VAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İSTANBUL - Hababam filimlerinin yakışıklı oyuncularından Tayfun Akalın, yaklaşık bir ay önce kaldığı huzur evinde merdivenlerden inerken düşmüş ve başını merdivenin sivri tarafına vurduktan sonra kaldırıldığı Ümraniye devlet hastanesinde vefat etmişti.  Tedavi edildiği hastanede hayata tutunmaya çalışırken, acı haberi hababam sınıfı oyuncularından Teoman Ayık sosyal medya hesabından verdmişti. Cenazeye katılan Tayfun Akalın’ın yakın arkadaşlarından Oyuncu Merih Fırat; Yaprak dökümü gibi sırası gelen tek tek gidiyor ama yeşilçam sinemasının bu vefasızlığı beni çok üzüyor. Koskoca Yeşilçamdan cenazeye katılan sadece üç dört oyuncu arkadaşı var, bir ay önce de Yıldırım Öcek’I kaybettik onda da yıllarca beraber oynadığı Avrup Yakası ekibinden hiç kimse gelmemişti, sanat dünyasının bu vefasızlığı çok acı bir şey, dedi. Sevilen oyuncunun cenazesi yakınları ve arkadşlarının ve sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.


AA

Son Güncelleme: 11.12.2018 16:47
Anahtar Kelimeler:
Hababam SınıfTayfun AkalınYaşar Şenyüz
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