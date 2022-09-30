Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Ceren Özdemir Sanat Fonu Bağış Sergisi düzenledi

HABER: ZAMBAK KARABAY

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Ordu'da 3 yıl önce evine girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu henüz 20 yaşındayken hayatını kaybeden bale öğrencisi Ceren Özdemir'in adına 2020 yılında fon oluşturdu. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitim gören yetenekli ancak maddi açıdan dezavantajlı kız öğrencilere destek vermek üzere oluşturulan Ceren Özdemir Sanat Fonu kapsamında bugüne kadar 61 kız öğrencinin eğitimine destek sağlandı.

Bu desteği artırarak sürdürmeyi hedefleyen dernek, dün akşam Ortaköy'deki tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda bağış sergisi ve konser düzenledi. Beşiktaş Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen kokteyl ile yapılan açılışta, oyuncu ve tiyatro yönetmeni Yurdaer Okur sunuculuğu üstlenirken ünlü piyanist Burçe Karaca, dernekten burs alan öğrencilerden Zeynep Türkeli eşliğinde konser verdi. Küratörlüğünü Telga Südor Mendi'nin üstlendiği sergide, 53 ressam ve heykeltraşın etkinlik için bağışladığı eserler satışa sunuldu, elde edilen gelir kız öğrencilerin eğitim burslarına tahsis edilecek.

MENDİ: SANATIN İYİLEŞTİRİCİ, BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN FAYDALANMAYI AMAÇLADIK

Serginin küratörü Telga Südor Mendi, “Sergi teklifi bana geldiğinde çok heyecanlandım. Çünkü konusu kadına şiddete dikkat çekmekti. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Ceren Özdemir Bağış Fonu oluşturarak konservatuvarda okuyan 61 kız öğrenciye destek oldu. Bu beni çok etkiledi. Kız öğrencilere böyle bir imkan tanıdıkları ve onları cesaretlendirdikleri için çok mutlu oldum. Bir yandan da okumak için yeterli maddi durumu olmayan yetenekli sanatçı adaylarına da önemli bir destek veriliyor. 53 değerli sanatçımız sergi için eserlerini bağışladı. Eserlerin satılmasıyla elde edilen gelir Ceren Özdemir Bağış Fonu'na aktarılacak. Böylece daha fazla kız öğrencimiz okutulacak. Sergiyle bu fonun duyurulmasını da istiyoruz. Aynı zamanda sergiyle kız öğrencilerini cesaretlendirmek, kadına şiddetin karşısında olduğumuzu göstermek ve sanatın iyileştirici, birleştirici gücünden faydalanmayı amaçladık. Sergiye resimlerini bağışlayan 53 sanatçımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KARACA: YARDIM KONSERLERİNDE ÇALMAYI ÇOK SEVİYORUM

Piyanist Burçe Karaca da “Bu bir yardım konseri, Ceren Özdemir Bağış Fonu kapsamında yapılıyor. Sergideki eserlerden elde edilen gelir kız öğrencilerimize ulaşacak o yüzden bu konserin benim için anlamı çok büyük. Yardım konserlerinde çalmayı çok seviyorum. Manevi olarak beni besliyor. Bu akşam yeni albümümden 8 parça çalacağım. Sergi daha önemli olduğu için konseri 45 dakika olarak planladık” diye konuştu.

Sergiye bağış yapan sanatçılar şu şekilde:

Ahmet Özel, Ahmet Yeşil, Asiye Sarıoğlu, Atilla Aktürk, Aydın Ayan, Aysu Koçak, Bahar Kocaman, Berkiz Berksoy, Can Berk Koç, Can Göknil, Cihat Aral, Demet Yalçınkaya, Devabil Kara, Devrim Erbil, Dilek Çetiner, Dilşad Atasoy, Ekrem Kahraman, Elif Saltık, Emel Vardar, Ferda Demirel, Feyzan Alasya, Filiz Tokcan, Filiz Ural, Füge Demirok, Gülseren Südor, Günsu Ertük Saraçoğlu, Hasan Basri İnan, Hasan Çevik, Hülya Düzenli, Hülya Küpçüoğlu, Hüsamettin Koçan, Hüsnü İyidoğan, İrfan Okan, Mehmet Çetiner, Mustafa Karyağdı, Müfit İşler, Nezihe Bilen Ateş, Nilüfer Yıldırım, Onur Çetin, Özgür Savaş Kılıç, Ruken Aslan, Ruşen Eşref Yılmaz, Selahattin Yıldırım, Serdar Şencan, Sevinç Çiftci, Şükrü Karakuş, Teoman Südor, Tuba Önder Demircioğlu, Tülin Demiray, Yasemin Keltek, Yiğit Aral, Zehra Aral, Züleyha Akbaş

Sergi, 29 Eylül'de sona eriyor.