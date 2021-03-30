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GÜMBÜR GÜMBÜR MAFYA SİNEMA FİLMİ GELİYOR ‘’ YER ALTI ÇETESİ ‘’

30 Mart 2021 Salı 11:12
68 Okunma
GÜMBÜR GÜMBÜR MAFYA SİNEMA FİLMİ GELİYOR ‘’ YER ALTI ÇETESİ ‘’

Sinema Filmi Senaryo yazarı senaristi yetenekli TV Dizi Sinema oyuncu Sibel Demirdiş’e ait olan ‘’ YER ALTI ÇETESİ ‘’ mafya sinema filmi ile vizyona giriyor

Konya’nın Kulu ilçesinde çekilecek yepyeni bir film Mafya Aksiyon Film çekim hazırlıkları yapılarak izleyicilerin karşısında ve Mayıs ayında çekimleri olacaktır.

Koronavirüs nedeniyle sorunlar olursa Haziran da start verecektir

Oyuncu Senarist Sibel Demirdiş ‘’ Yer Altı Çetesi ‘’ Sinema Filmi çekimi bitirip birçok projelerinde yer alacak olup çekimleri bitirip vizyona gösterime girdiğinde Konya ili Kulu ilçesinde Galasını yapacağını belirtti

FİLM SOSYAL İÇERİKLİ

Yer Altı çetesi filmi gerçek kesitlerle örnek alınmış ‘’ Sosyal Uyandırıcı bol aksiyon sahneli bir film olacaktır

Film, Konya’nın Kulu ilçesi halkının gözdesi olacağı ve heyecanla beklediklerini dile getirdiler

Yer Altı Çetesi Sinema Filmi Geniş kadroyla ve Sürpriz tanınmış oyuncular katılacaktır. Filmin Yönetmen Yapımcısı Işık Prodüksiyon Harun Işık üstlenmiştir

Oyuncu Senarist Sibel Demirdiş’in Basın Danışmanı, Nihat İlikcioğlu haberleri yayınlanması yetkisine sahiptir

Basın Danışmanı

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

e.mail: [email protected]

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Son Güncelleme: 30.03.2021 12:01
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GÜMBÜR GÜMBÜR MAFYA SİNEMA FİLMİ GELİYOR YER ALTI ÇETESİ
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