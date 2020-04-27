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Gülüş Teke'nin "40 Düğme" romanı kitabı çıktı

Edebiyat dünyasının duayeni Gülüş Teke'nin "40 Düğme" romanı kitabı çıktı

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:38
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Gülüş Teke'nin "40 Düğme" romanı kitabı çıktı

Şair- yazar Gülüş Teke, “Ten Rengi Özlemek” şiir kitabının ardından, “40 Düğme” romanı,  Yayıncı Alaattin Topçu´nun sahibi olduğu, “Kurgu Kültür Merkezi”  yayınlarında baskısı tamamlanarak kitapçılarda raflardaki yerini aldı.

“Ten Rengi Özlemek” Şiir kitabı ile edebiyat dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Gülüş Teke, Kurgu Kültür Merkezi yayınlardan yeni çıkan “40 Düğme” kitabı şimdiden konuşulmaya ve olumlu tepkiler almaya başladı. Şair-Yazar Gülüş Teke´nin yeni  romanın kapağı, çağdaş çizgi ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kitabın arka kapağında yer alan;

“Demek gidiyorsun Çelebi!

Geçmişin günahkâr yüzünü taşlayarak

Çakıl taşları özleyecek ellerini

Bundan böyle tokluğumuz olmayacak

Giderken bir tekme at bakır tencereye

Dök yarım kalmış aşımızı, ateşi söndür!

Son içtiğin sigarada bırak nefesini

Ahşabı eskimiş masada bırak kahkahalarımızı, 

Kirli sakalını usturayla yıka geceden

Islat dilini ardından gelen gölgene söv!

Tenhalarda korkak bir ıslıkla öpüş

Matarayı da al yanına artık kullanmam

Yeleğini çıkart, köstekliyi kır!

Öyle ya zaman zarfında eskir pullar.

Pirinç kayrolanla son kez seviş!

Nasılsa üç kuruşa satılır bitpazarında.

Demek gidiyorsun

Parmaklar yorgun, gömlekler kırk düğmeli Çelebi!.”

Yazısı, kitabın bir çırpıda zevkle okunabileceğini ve kullanılan akıcı dilin bir anlamda kopyasını veriyor.

Gülüş Teke´nin şiirlerinde, paylaşımlarında ve yazılarında kullandığı dil, edebiyat dünyasında geleceğin yazarı  olacağı görüntüsünü gözler önüne seriyor.

Yayıncısı Alaattin Topçu´ya teşekkür eden Gülüş Teke´yi, tebrik eder, başarılarının devamını diliyoruz.

GÜLÜŞ TEKE

Kültür Sanat ve Edebiyat Haberi

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gülüş Teke40 DüğmeNihat İlikçioğluRoman Kitabı
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