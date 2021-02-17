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GÜLRİZ SURURİ-ENGİN CEZZAR ÖDÜLÜNÜ 14 TİYATRO SAHNESİ PAYLAŞACAK

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün 2020 ve 2021 sahipleri belirlendi

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:42
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GÜLRİZ SURURİ-ENGİN CEZZAR ÖDÜLÜNÜ 14 TİYATRO SAHNESİ PAYLAŞACAK

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışıyla hayata geçirilen ve 2018 yılından bu yana her yıl, tiyatro topluluklarına veya kişilere verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün 2020 ve 2021 sahipleri belirlendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışıyla hayata geçirilen ve 2018 yılından bu yana her yıl, yaptıkları üretimlerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatronun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere verilen 

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün 2020 ve 2021 sahipleri belirlendi.
2018 yılında Gülriz Sururi’nin de seçici kurul başkanı olarak yer aldığı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yıl, İstanbul'un kültür-sanat hayatına katkı sağlayan 14 tiyatro sahnesine, Covid-19 salgınının neden olduğu zor koşulları atlatmalarına bir katkı olarak, karşılıksız şekilde verilmesine karar verildi.

SEÇİCİ KURULDAKİ İSİMLER
2020 ve 2021 yılına ait toplam 210 bin TL ödül tutarını eşit olarak paylaşacak tiyatro sahneleri, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlığında bir araya gelen, oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem’den oluşan seçici kurul tarafından çeşitli krişterler gözetilerek belirlendi. 

Ödül 2017 ve öncesinde kurularak bugüne kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren, 12 ay kira ödediği yerleşik bir mekanı olan ve koltuk sayısı 100’ü geçmeyen tiyatro sahnelerinden Asmalı Sahne, Altkat Sanat Tiyatrosu, BiSahne, Cihangir Atölye Sahnesi, Craft Tiyatro Kadıköy, Çıplak Ayaklar Stüdyosu, Entropi Sahne, Eylül Sahnesi, GRİ Sahne, İstanbulimpro Sahne, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Kadıköy Theatron, Kumbaracı50, Tatavla Sahne arasında paylaştırılacak. Bu yıl ödülü almaya hak kazanan sahnelerin geçen yıllardan farklı olarak yeni bir eser üretmeleri beklenmeyecek.

Önce Vatan Gazetesi

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