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Güldür Güldür’den Fatma Girik’e Anlamlı Veda

Güldür Güldür Show’dan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik’e veda konuşması yaptı

07 Şubat 2022 Pazartesi 12:57
Güldür Güldür’den Fatma Girik’e Anlamlı Veda

İSTANBUL- Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’dan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik’e sahneden anlamlı veda..

Ekip adına duygusal bir konuşmaya imza atan Ali Sunal “Biz tertemiz kalpli, çalışan, üreten, güçlü bir şekilde ayakta duran bir cumhuriyet kadınını kaybettik. Kardeşim Ezo'nun isim annesi, babamın yol arkadaşı Fatma Girik'i kaybettik. Bu akşam ve sonraki tüm alkışlarda yeri olsun. Elveda Fato Abla sen gittin kalbimizin bir yanı da boş kaldı.” dedi.

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıGüldür GüldürFatma GirikeGüldür Güldür ShowdAli SunalEzo
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