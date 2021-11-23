Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,784.52
ALTIN
713.62
DOLAR
12.47
STERLİN
16.74
EURO
14.08
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alıyor
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu...
Sözleşmeli Sağlık Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Sağlık Personel Alınıyor 
İş fırsatları için hemen tıkla!

GÜÇLÜ KALEMİYLE DİKKAT ÇEKEN YAZAR KADER KESKİN'İN YENİ KİTABI "SOFIA" ÇIKTI! 

23 Kasım 2021 Salı 13:00
22 Okunma
GÜÇLÜ KALEMİYLE DİKKAT ÇEKEN YAZAR KADER KESKİN'İN YENİ KİTABI "SOFIA" ÇIKTI! 

Balkan Göçmeni bir aileye mensup olan Sofia'nın Fransa'da doğumu sırasında annesinin ölümüyle, babasının onu getirip İstanbul'da babaannesine bırakmasıyla başlayan, hayatın içinde yaşadığı yılmazlık yolculuğuna şahit olacaksınız.

Kader Keskin, "Sofia" Romanı ile sizi bir çocuğun gözlerinden dünyaya bakmaya ve okuduğunuz her bir satırla da kendi çocukluğunuza doğru yolcululuğa çıkmaya davet ediyor.

Çünkü bugün kendi ayakları üzerinde duran, azimli, kararlı, güçlü karakteri, tavrı ve tarzı olan her bir yetişkin bireyin, dününde yani çocukluğunda dizleriyle birlikte kanamış ve can kırıklarıyla dolu olan bir yüreği vardır.

Önce Vatan Gazetesi

Kitap Tanıt Yönetmeni

Nihat İlikcioğlu

Tel.0 532 764 44 48

Facebook Kitap Tanıt Grubu

https://www.facebook.com/groups/483467285048625/?ref=share

Anahtar Kelimeler:
GÜÇLÜ KALEMİYLE DİKKAT ÇEKEN YAZAR KADER KESKİNİN YENİ KİTABI SOFIA ÇIKTI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlerden, Baş Öğretmen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar
Öğretmenlerden, Baş Öğretmen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar
“POSSION” Sergisi
“POSSION” Sergisi
Neslihan Demircioğlu, Gökler ve Kökler “İllüzyondan Hakikate” Sergisiyle Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda
Neslihan Demircioğlu, Gökler ve Kökler “İllüzyondan Hakikate” Sergisiyle Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda
Âşık Veysel’in sazını çaldı türkü okuyup ağladı
Âşık Veysel’in sazını çaldı türkü okuyup ağladı
Lütfü Kaplanoğlu’nun ‘Evvel Zaman’ı
Lütfü Kaplanoğlu’nun ‘Evvel Zaman’ı
K.Muzaffer Gençer Tabloları Paris Art Shopping Louvre Müzesi'nde
K.Muzaffer Gençer Tabloları Paris Art Shopping Louvre Müzesi'nde
"Elif Ana" Oyuncuları  Sete Çıkıyor
"Elif Ana" Oyuncuları  Sete Çıkıyor
İtalyan Besteci Kiann Orhan Veli’nin Şiirlerini Besteledi
İtalyan Besteci Kiann Orhan Veli’nin Şiirlerini Besteledi
Yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı
Yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma