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Grup Retrobüs 4 Temmuz Akşamı Hayal Kahvesi Sahnesi’nde!

Hayal Kahvesi Manisa Sahnesi 4 Temmuz Cumartesi akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacak.

30 Haziran 2020 Salı 10:41
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Grup Retrobüs 4 Temmuz Akşamı Hayal Kahvesi Sahnesi’nde!

HABER: HASRET DİLEK DELİER/MANİSA 

Retro Severlere Duyurulur!

Grup Retrobüs Türkçe Pop-Rock gecesinde 70's, 80's, 90’lı senelerin en hit şarkılarını seslendirecek.

Duygusal ve eğlenceli anlar yaşayacağınız, bahçe düzeninde sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilen masalarda oturarak eğlenmenin mümkün olduğu harika bir gece sizi bekliyor.. 

4 Temmuz Cumartesi saat : 21:00'de başlayacak olan Türkçe Pop-Rock  gecesinde girişler ücretsiz olacak! 

Bilgi ve rezervasyon için 0552 482 08 38 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Grup RetrobüsHayal Kahvesi SahnesiHasret Dilek Delier
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