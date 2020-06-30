Grup Retrobüs 4 Temmuz Akşamı Hayal Kahvesi Sahnesi’nde!

HABER: HASRET DİLEK DELİER/MANİSA

Retro Severlere Duyurulur!

Grup Retrobüs Türkçe Pop-Rock gecesinde 70's, 80's, 90’lı senelerin en hit şarkılarını seslendirecek.

Duygusal ve eğlenceli anlar yaşayacağınız, bahçe düzeninde sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilen masalarda oturarak eğlenmenin mümkün olduğu harika bir gece sizi bekliyor..

4 Temmuz Cumartesi saat : 21:00'de başlayacak olan Türkçe Pop-Rock gecesinde girişler ücretsiz olacak!

Bilgi ve rezervasyon için 0552 482 08 38 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.