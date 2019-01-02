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Grup Gündoğarken’in Yardım Konseri

Burhan Şeşen’in oğlu Serhan'ın vefatından sonra Kanlıca’daki köşkte adına kurulmuş olan vakıfta Grup Gündoğarken  bağış konserleri yapıyor.

Grup Gündoğarken’in Yardım Konseri

Burhan Şeşen’in oğlu Serhan'ın vefatından sonra Kanlıca’daki köşkte adına kurulmuş olan vakıfta Grup Gündoğarken  bağış konserleri yapıyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:58
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Grup Gündoğarken’in Yardım Konseri

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Anadolu Yakası Lions Federasyonu 10. Bölge Kulüpleri’nden Çamlık Sahil Lions Kulübü, Çatalçeşme Lions Kulübü ve Yüzüncü Yıl Zühtüpaşa Lions Kulüpleri, Kültür ve Sanat Komitesi’nin de desteğiyle Serhan Şeşen Derneği’nde “Grup Gündoğarken’e” misafir oldu.

118 Y Kültür Sanat Komitesi Başkanı Zerrin Tever gerçekleşen organizasyonu ile ilgili  “Başkanlarımızın organizasyondaki içtenlikleri, gayretleri ve kardeşlikleri bize bu muhteşem geceyi yaşattı. Birliktelik olgusuyla güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Yaşamın gerçeklerini şarkı sözleriyle geçmişten günümüze anılarla gözlerimizde canlandırdığı, sohbetle müziğin iç içe yaşandığı güzel bir gece geçirmemize vesile olan değerli Grup Gündoğarken sanatçılarına sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz” dedi.

Gerçekleşen etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmı 10. Bölge ve Kültür Sanat Komitesi aracılığıyla Vakıf Anadolu'daki ihtiyaç sahibi okullara-öğrencilere ve  kanserli çocuklara gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Grup Gündoğarken’in Yardım KonseriZambak KarabayBurhan Şeşen
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