Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de

İSTANBUL - Türkçe pop rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin, 23 Mart Cumartesi akşamı Trump Alışveriş Merkezi’nin terasındaki Trump Cadde’de konser verecek.

Akşam saat 19:00’da başlayacak konserde Gripin; Böyle Kahpedir Dünya, Aşk Nerden Nereye, Beş, Durma Yağmur Durma, Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar, Gidenin Dostu Olmaz, Beni Boş Yere Yorma, Vazgeçtim Ben Bugün gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra yeni albümlerinden şarkıları da seslendirecek.

Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.