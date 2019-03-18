Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104049
ALTIN
229.372
DOLAR
5.4662
STERLİN
7.2387
EURO
6.2005
Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de
Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de
Truva'nın intikamı alındı
Truva'nın intikamı alındı
Hadımköy'de fabrika yangını
Son Dakika
Hadımköy'de fabrika yangını
Hakem maçı bizden aldı
Hakem maçı bizden aldı
Malatyaspor-Ankaragücü
Son Dakika
Malatyaspor-Ankaragücü

Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de

Gripin, 23 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da Trump Cadde’de sahne alacak. Katılım ücretsiz…

Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de

Gripin, 23 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da Trump Cadde’de sahne alacak. Katılım ücretsiz…

18 Mart 2019 Pazartesi 12:43
0 Okunma
Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de

İSTANBUL - Türkçe pop rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin, 23 Mart Cumartesi akşamı Trump Alışveriş Merkezi’nin terasındaki Trump Cadde’de konser verecek.

Akşam saat 19:00’da başlayacak konserde Gripin; Böyle Kahpedir Dünya, Aşk Nerden Nereye, Beş, Durma Yağmur Durma, Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar, Gidenin Dostu Olmaz, Beni Boş Yere Yorma, Vazgeçtim Ben Bugün gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra yeni albümlerinden şarkıları da seslendirecek.

Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

Anahtar Kelimeler:
GripinTrump Cadde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Zaferi Kutlandı...
Çanakkale Zaferi Kutlandı...
İncesaz, Akıngüç Sahnesinde
İncesaz, Akıngüç Sahnesinde
Çanakkale Destanı
Çanakkale Destanı
İZLEYENLERİN KARARI:  “BU ‘BAVUL’ GERÇEKTEN FARKLI”
İZLEYENLERİN KARARI:  “BU ‘BAVUL’ GERÇEKTEN FARKLI”
Arezou Behrang “İz Bırakan Kadınlar”...
Arezou Behrang “İz Bırakan Kadınlar”...
Samsun'da 2 bin 300 yıllık kaya mezarları ilgi görüyor
Samsun'da 2 bin 300 yıllık kaya mezarları ilgi görüyor
Bizim Evde 2 Devre
Bizim Evde 2 Devre
Acı Ot Festivali’ne büyük ilgi
Acı Ot Festivali’ne büyük ilgi
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Kadebostany Eskişehir’e geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans