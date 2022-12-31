“Golden Year 2” sanatseverlerle buluştu

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ
27 Aralık Salı günü saat 18.00’da açılan “Golden Year 2” adlı sergi, 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi La Visione Art Gallery’de sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.
SANATÇILAR
ARZU YAZICI
AYNUR YALÇINER ŞENCAN
AYŞE USMAN
CAN DURU
ÇAĞLA OYMAN
ÇİĞDEM EMİR
ELİF İPEK OĞUZHAN
ERDEM TUĞ
GÜHER GENÇ
GÜLAY YUR ÜNALDI
GÜLÇİN KOÇAN
HÜSNİYE UĞUR
İMRAN İLTER
LEILA ELMINIA
LERZAN ÖZDER
MUDARİGA
NADIA AZAWI
NİLÜFER ELMAAĞAÇLI
ONUR CEM AKSAKAL
PELİN AYTEKİN
PELİN ŞAHİN
SAFİNAZ YALMAN
SENA GÜL
SERRA ATARER
SEVDA DOĞAN
SİTARE OKTAY
TUĞÇE ÖZÇELİK
SÜREYYA DİLEK CALAPOĞLU
HAPPY INSPO ART
FEYZA PALAZ
ESMA AKSOY
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