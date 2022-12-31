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“Golden Year 2” sanatseverlerle buluştu

“Golden Year 2” adlı sergi, La Visione Art Gallery’de kapılarını açtı.

31 Aralık 2022 Cumartesi 15:22
“Golden Year 2” sanatseverlerle buluştu

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

27 Aralık Salı günü saat 18.00’da açılan “Golden Year 2” adlı sergi, 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi La Visione Art Gallery’de sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

SANATÇILAR

ARZU YAZICI

AYNUR YALÇINER ŞENCAN

AYŞE USMAN

CAN DURU

ÇAĞLA OYMAN

ÇİĞDEM EMİR

ELİF İPEK OĞUZHAN

ERDEM TUĞ

GÜHER GENÇ

GÜLAY YUR ÜNALDI

GÜLÇİN KOÇAN

HÜSNİYE UĞUR

İMRAN İLTER

LEILA ELMINIA

LERZAN ÖZDER

MUDARİGA

NADIA AZAWI

NİLÜFER ELMAAĞAÇLI

ONUR CEM AKSAKAL

PELİN AYTEKİN

PELİN ŞAHİN

SAFİNAZ YALMAN

SENA GÜL

SERRA ATARER

SEVDA DOĞAN

SİTARE OKTAY

TUĞÇE ÖZÇELİK

SÜREYYA DİLEK CALAPOĞLU

HAPPY INSPO ART

FEYZA PALAZ

ESMA AKSOY

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Golden Year 2La Visione Art Gallery
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