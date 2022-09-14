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GÖKHAN YILDIZ'ın yeni kitabı okurlarla buluştu

Gökhan Yıldız'ın yeni kitabı "Kayıp Dağın Gemisi" okurlarla buluştu...

14 Eylül 2022 Çarşamba 11:08
GÖKHAN YILDIZ'ın yeni kitabı okurlarla buluştu

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Gökhan Yıldız'ın "Kayıp Dağın Gemisi" adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı...

Yeni kitabı Kayıp Dağın Gemisi'ni, Nuh’un gemisinin aranması üzerine ezoterik bir metin olarak adlandıran yazar Gökhan Yıldız, kitabının tanıtım filmi için de dağa tırmanmak ve kayıt altına almak adına eğitimler aldı. Ayrıca kitabın kapağında da kendi fotoğrafını kullanan Yıldız'ın yeni kitabı büyük bir emek içeriyor.

TANITIM BÜLTENİ: İnsanlık tarihinin başından beri aranan Nuh’un Gemisi’nin, başka bir evrenden bizim evrenimize gönderilmiş hikâyesini anlatan Kayıp Dağın Gemisi aynı zamanda gizli bir Türk örgütü ve okülist Tapınak Şövalyeleri’yle birlikte Piri Reis’in haritasının kayıp parçalarının peşine düşüyor. Bilimsel ve paranormal olayların beraber ilerlediği, sıradışılığın sıradanlaştığı bu hikâyede Türk topraklarının altında gömülü duran gizli sırları anlatan Gökhan Yıldız; Atlantis, Mu kıtası ve Hyberborea gibi eski uygarlıkların izinde, çözülmesi gereken şifrelerin peşinde bir maceraya atılıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gökhan YıldızKayıp Dağın Gemisi
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